11:44 05.10.2022 (обновлено: 11:45 05.10.2022)
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины
Российский посол Бородавкин обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла.
"Встреча (в МИД Казахстана – ред.) состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ Марии - ред.) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал он.
Накануне Захарова сообщила, что посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским. В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.
Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане, отметила Захарова, сообщив, что несмотря заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в Астану, обещания выполнены не были.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства - "статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни", - не станет идти на поводу Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".