Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821644261.html
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины
Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:44
2022-10-05T11:45
в мире
алексей бородавкин
ермек кошербаев
москва
россия
казахстан
мид казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149279/56/1492795680_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_aff67f749f7ad94004db4d1ede6df50d.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла."Встреча (в МИД Казахстана – ред.) состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ Марии - ред.) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал он.Накануне Захарова сообщила, что посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским. В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане, отметила Захарова, сообщив, что несмотря заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в Астану, обещания выполнены не были.По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства - "статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни", - не станет идти на поводу Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html
москва
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149279/56/1492795680_370:246:2771:2047_1920x0_80_0_0_001631c6265c000cdab723d1621ca23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей бородавкин, ермек кошербаев, москва, россия, казахстан, мид казахстана
В мире, Алексей Бородавкин, Ермек Кошербаев, Москва, Россия, Казахстан, МИД Казахстана
11:44 05.10.2022 (обновлено: 11:45 05.10.2022)
 
Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины

Российский посол Бородавкин обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла.
"Встреча (в МИД Казахстана – ред.) состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ Марии - ред.) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал он.
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:11
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
Накануне Захарова сообщила, что посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским. В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.
Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане, отметила Захарова, сообщив, что несмотря заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в Астану, обещания выполнены не были.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства - "статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни", - не станет идти на поводу Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
Посол России в Астане Алексей Бородавкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:06
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора
 
В миреАлексей БородавкинЕрмек КошербаевМоскваРоссияКазахстанМИД Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала