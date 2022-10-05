https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821644261.html

Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины

Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022

Российский дипломат обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины

Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:44

2022-10-05T11:44

2022-10-05T11:45

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин сообщил РИА Новости, что обсудил в среду в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла."Встреча (в МИД Казахстана – ред.) состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ Марии - ред.) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал он.Накануне Захарова сообщила, что посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским. В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане, отметила Захарова, сообщив, что несмотря заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в Астану, обещания выполнены не были.По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства - "статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни", - не станет идти на поводу Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей бородавкин, ермек кошербаев, москва, россия, казахстан, мид казахстана