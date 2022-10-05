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В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 05.10.2022
В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия
Новогодние праздничные мероприятия в Калуге будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:38
2022-10-05T12:38
2022-10-05T12:46
общество
калуга
дмитрий денисов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в Калуге будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных, сообщил глава города Дмитрий Денисов."Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан...", - написал Денисов в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти также активно работают с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан, подчеркнул Денисов.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, калуга, дмитрий денисов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Общество, Калуга, Дмитрий Денисов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
12:38 05.10.2022 (обновлено: 12:46 05.10.2022)
В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия
Глава Калуги Денисов: регион отправит средства на новогодние мероприятия мобилизованным