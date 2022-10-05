https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html

В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия

В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 05.10.2022

В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия

Новогодние праздничные мероприятия в Калуге будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:38

2022-10-05T12:38

2022-10-05T12:46

общество

калуга

дмитрий денисов

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в Калуге будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных, сообщил глава города Дмитрий Денисов."Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан...", - написал Денисов в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти также активно работают с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан, подчеркнул Денисов.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

калуга

украина

россия

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общество, калуга, дмитрий денисов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия