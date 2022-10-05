16:13 05.10.2022 (обновлено: 16:19 05.10.2022)
Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Ульянов предположил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию на следующей неделе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что он (Гросси - ред.) приедет к нам на следующей неделе", - сказал Ульянов, добавив, что глава МАГАТЭ "сегодня ночью поедет на Украину, а затем вернется в Вену".
"На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - добавил постпред.
"Он (Гросси - ред), в принципе, волен путешествовать, ездить на Запорожскую АЭС... По-моему, сейчас такой необходимости нет", - сказал Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.