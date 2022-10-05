https://ria.ru/20221005/grossi-1821741766.html

Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022

Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:13

2022-10-05T16:13

2022-10-05T16:19

в мире

рафаэль гросси

россия

магатэ

михаил ульянов (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - добавил постпред."Он (Гросси - ред), в принципе, волен путешествовать, ездить на Запорожскую АЭС... По-моему, сейчас такой необходимости нет", - сказал Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Накануне в МАГАТЭ заявили, что Гросси "отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, михаил ульянов (дипломат)