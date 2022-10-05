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Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022
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Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2022
Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:13
2022-10-05T16:19
в мире
рафаэль гросси
россия
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - добавил постпред."Он (Гросси - ред), в принципе, волен путешествовать, ездить на Запорожскую АЭС... По-моему, сейчас такой необходимости нет", - сказал Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Накануне в МАГАТЭ заявили, что Гросси "отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат)
16:13 05.10.2022 (обновлено: 16:19 05.10.2022)
 
Ульянов предположил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Ульянов предположил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что он (Гросси - ред.) приедет к нам на следующей неделе", - сказал Ульянов, добавив, что глава МАГАТЭ "сегодня ночью поедет на Украину, а затем вернется в Вену".
"На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - добавил постпред.
"Он (Гросси - ред), в принципе, волен путешествовать, ездить на Запорожскую АЭС... По-моему, сейчас такой необходимости нет", - сказал Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Накануне в МАГАТЭ заявили, что Гросси "отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:31
Глава украинского "Энергоатома" заявил, что возьмет обязанности главы ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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