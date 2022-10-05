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МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 05.10.2022
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МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву
МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 05.10.2022
МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву
РФ подтверждает скорый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация на Запорожской АЭС, заявил в РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:48
2022-10-05T12:06
рафаэль гросси
магатэ
сергей вершинин
энергодар
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. РФ подтверждает скорый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация на Запорожской АЭС, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Вершинин."Я подтверждаю сообщения о том, что он (Гросси - ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни", - заявил Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Вопрос, естественно, важный. Эта поездка осуществляется в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС… Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача – ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование АЭС", - отметил замминистра.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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рафаэль гросси, магатэ, сергей вершинин, энергодар, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Сергей Вершинин, Энергодар, Запорожская АЭС
11:48 05.10.2022 (обновлено: 12:06 05.10.2022)
 
МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

Замглавы МИД Вершинин подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. РФ подтверждает скорый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация на Запорожской АЭС, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Я подтверждаю сообщения о том, что он (Гросси - ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни", - заявил Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Вопрос, естественно, важный. Эта поездка осуществляется в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС… Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача – ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование АЭС", - отметил замминистра.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭСергей ВершининЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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