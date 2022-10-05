https://ria.ru/20221005/grossi-1821646065.html

МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву - РИА Новости, 05.10.2022

МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

РФ подтверждает скорый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация на Запорожской АЭС, заявил в РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:48

2022-10-05T11:48

2022-10-05T12:06

рафаэль гросси

магатэ

сергей вершинин

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. РФ подтверждает скорый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация на Запорожской АЭС, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Вершинин."Я подтверждаю сообщения о том, что он (Гросси - ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни", - заявил Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Вопрос, естественно, важный. Эта поездка осуществляется в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС… Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача – ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование АЭС", - отметил замминистра.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рафаэль гросси, магатэ, сергей вершинин, энергодар, запорожская аэс