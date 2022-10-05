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Немцы выдвинули Польше встречные требования после ноты о репарациях - РИА Новости, 05.10.2022
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Немцы выдвинули Польше встречные требования после ноты о репарациях
Немцы выдвинули Польше встречные требования после ноты о репарациях - РИА Новости, 05.10.2022
Немцы выдвинули Польше встречные требования после ноты о репарациях
Читатели немецкой газеты Welt резко ответили на требования Польши о репарациях за Вторую мировую войну. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:20
2022-10-05T19:09
в мире
германия
польша
европа
евросоюз
welt
мид германии
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt резко ответили на требования Польши о репарациях за Вторую мировую войну.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.Читатели издания сочли за наглость действия Варшавы и заявили о возможности встречных требований за переданные Польше немецкие территории — Пруссию, Силезию и Померанию."Со странами, которые спустя такое долгое время серьезно предъявляют подобные требования к партнеру по ЕС, этот ЕС обречен на провал", — написал Gwendolyn.Другой читатель заявил, что эмигрирует и больше не хочет иметь ничего общего с Европой."В Европе договоры больше не в счет, в ЕС на первый план выходит жажда власти и денег", — добавил он.Eugen R. призвал Германию покинуть ЕС и обвинил союзников в попытках подорвать мир внутри организации.Axel L раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за бесхребетность и некомпетентность. По его мнению, именно она виновата в нынешней ситуации."Она не понимает, что является высокопоставленным немецким дипломатом и поэтому не должна пугаться, когда из Польши приходит счет на триллион долларов, а должна защищать интересы Германии", — подчеркнул он.Moltke заявил, что требования Польши развязывают Германии руки относительно вопроса границы двух стран."Это правительство (Польши. — Прим. ред.), по-видимому, не знает, что своим требованием, которое теперь задокументировано в соответствии с международным правом, &lt;…&gt; делает границу Одер-Нейсе предметом переговоров", — написал юзер."Сначала аплодируете тому факту, что "Северный поток" и "Северный поток — 2" были взорваны, а затем имеете наглость требовать возмещения ущерба. Вы в своем уме?" — возмутился Jurgen S.Thomas R. предложил заплатить полякам и выдвинуть встречное требование."В качестве компенсации полностью вернуть немецкие восточные территории, включая польскую часть Восточной Пруссии", — продолжил он.Также юзер добавил, что если Польша не предъявит территориальных претензий России и Белоруссии, то спор должен быть закончен.Hert S. напомнил об агрессивной политике Польши в период между двумя мировыми войнами. Страна вела войны с соседями и стремилась полонизировать меньшинства, кроме того, уже после 1945 года проводились чистки и депортации представителей других народов."После всех этих неурядиц польскому руководству лучше бы смиренно промолчать!" — посоветовал юзер.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html
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в мире, германия, польша, европа, евросоюз, welt, мид германии
В мире, Германия, Польша, Европа, Евросоюз, Welt, МИД Германии
18:20 05.10.2022 (обновлено: 19:09 05.10.2022)
 
Немцы выдвинули Польше встречные требования после ноты о репарациях

Читатели Welt потребовали от Польши вернуть земли после ноты о репарациях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt резко ответили на требования Польши о репарациях за Вторую мировую войну.
В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.
Читатели издания сочли за наглость действия Варшавы и заявили о возможности встречных требований за переданные Польше немецкие территории — Пруссию, Силезию и Померанию.
"Со странами, которые спустя такое долгое время серьезно предъявляют подобные требования к партнеру по ЕС, этот ЕС обречен на провал", — написал Gwendolyn.
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Другой читатель заявил, что эмигрирует и больше не хочет иметь ничего общего с Европой.
"В Европе договоры больше не в счет, в ЕС на первый план выходит жажда власти и денег", — добавил он.
Eugen R. призвал Германию покинуть ЕС и обвинил союзников в попытках подорвать мир внутри организации.
Axel L раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за бесхребетность и некомпетентность. По его мнению, именно она виновата в нынешней ситуации.
"Она не понимает, что является высокопоставленным немецким дипломатом и поэтому не должна пугаться, когда из Польши приходит счет на триллион долларов, а должна защищать интересы Германии", — подчеркнул он.
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Moltke заявил, что требования Польши развязывают Германии руки относительно вопроса границы двух стран.
"Это правительство (Польши. — Прим. ред.), по-видимому, не знает, что своим требованием, которое теперь задокументировано в соответствии с международным правом, <…> делает границу Одер-Нейсе предметом переговоров", — написал юзер.
"Сначала аплодируете тому факту, что "Северный поток" и "Северный поток 2" были взорваны, а затем имеете наглость требовать возмещения ущерба. Вы в своем уме?" — возмутился Jurgen S.
Thomas R. предложил заплатить полякам и выдвинуть встречное требование.
"В качестве компенсации полностью вернуть немецкие восточные территории, включая польскую часть Восточной Пруссии", — продолжил он.
Также юзер добавил, что если Польша не предъявит территориальных претензий России и Белоруссии, то спор должен быть закончен.
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Hert S. напомнил об агрессивной политике Польши в период между двумя мировыми войнами. Страна вела войны с соседями и стремилась полонизировать меньшинства, кроме того, уже после 1945 года проводились чистки и депортации представителей других народов.
"После всех этих неурядиц польскому руководству лучше бы смиренно промолчать!" — посоветовал юзер.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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