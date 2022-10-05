https://ria.ru/20221005/gaz-1821713108.html

Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире

Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире - РИА Новости, 05.10.2022

Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа из Катара, если европейские страны... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:58

2022-10-05T14:58

2022-10-05T14:58

катар

европа

лондон

в мире

сжиженный природный газ

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

ДОХА, 5 окт - РИА Новости. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа из Катара, если европейские страны по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов."Сейчас мы продаем примерно пять-десять миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие 5-10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12-15 миллионов тонн катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде", - отметил Аль-Кааби во время конференции Energy intelligence forum в Лондоне. Его слова приведены в микроблоге форума в Twitter.По словам Аль-Кааби, проектным группам, которые работают над увеличением производства СПГ в стране, было очень трудно укладываться в сроки исполнения проекта и в рамки бюджета, но Катаре ожидается "огромный скачок производства СПГ".Как считает министр, на европейском рынке, построенном на принципе хабов, "трудно иметь фиксированные поставки, основанные на этом хабе".Аль-Кааби убежден, что в ближайшие 20-30 лет пика потребления газа не будет.План расширения Северного месторождения в Катаре включает создание шести линий СПГ, которые увеличат его мощности по сжижению газа с 77 до 126 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html

катар

европа

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

катар, европа, лондон, в мире, сжиженный природный газ, природный газ