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Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире - РИА Новости, 05.10.2022
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Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире
Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире - РИА Новости, 05.10.2022
Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире
Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа из Катара, если европейские страны... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:58
2022-10-05T14:58
катар
европа
лондон
в мире
сжиженный природный газ
природный газ
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ДОХА, 5 окт - РИА Новости. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа из Катара, если европейские страны по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов."Сейчас мы продаем примерно пять-десять миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие 5-10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12-15 миллионов тонн катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде", - отметил Аль-Кааби во время конференции Energy intelligence forum в Лондоне. Его слова приведены в микроблоге форума в Twitter.По словам Аль-Кааби, проектным группам, которые работают над увеличением производства СПГ в стране, было очень трудно укладываться в сроки исполнения проекта и в рамки бюджета, но Катаре ожидается "огромный скачок производства СПГ".Как считает министр, на европейском рынке, построенном на принципе хабов, "трудно иметь фиксированные поставки, основанные на этом хабе".Аль-Кааби убежден, что в ближайшие 20-30 лет пика потребления газа не будет.План расширения Северного месторождения в Катаре включает создание шести линий СПГ, которые увеличат его мощности по сжижению газа с 77 до 126 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html
https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html
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катар, европа, лондон, в мире, сжиженный природный газ, природный газ
Катар, Европа, Лондон, В мире, сжиженный природный газ, Природный газ
14:58 05.10.2022
 
Катар планирует стать крупнейшим продавцом СПГ в мире

Катар пообещал стабильно поставлять в Европу до 15 миллионов тонн природного газа

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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ДОХА, 5 окт - РИА Новости. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа из Катара, если европейские страны по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.
"Сейчас мы продаем примерно пять-десять миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие 5-10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12-15 миллионов тонн катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде", - отметил Аль-Кааби во время конференции Energy intelligence forum в Лондоне. Его слова приведены в микроблоге форума в Twitter.
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"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа
По словам Аль-Кааби, проектным группам, которые работают над увеличением производства СПГ в стране, было очень трудно укладываться в сроки исполнения проекта и в рамки бюджета, но Катаре ожидается "огромный скачок производства СПГ".
Как считает министр, на европейском рынке, построенном на принципе хабов, "трудно иметь фиксированные поставки, основанные на этом хабе".
Аль-Кааби убежден, что в ближайшие 20-30 лет пика потребления газа не будет.
План расширения Северного месторождения в Катаре включает создание шести линий СПГ, которые увеличат его мощности по сжижению газа с 77 до 126 миллионов тонн в год.
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КатарЕвропаЛондонВ миресжиженный природный газПриродный газ
 
 
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