В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"
В Астрахани открылся международный фестиваль-форум "Театральная дельта"
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
Астраханский кремль. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Открыли международный фестиваль-форум "Театральная дельта". Это важное культурное событие проводится в нашем регионе впервые. Уверен, новый проект станет составной частью театрального календаря нашей страны", - написал он в Telegram.
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В рамках открытия фестиваля Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова из Ярославля представил премьеру спектакля "Весы" в режиссуре заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.
Впереди жителей и гостей Астраханской области ждут встречи с известными режиссёрами, актёрами, театральными художниками из разных городов России, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Кинешмы.
Кроме того, в Астрахани состоятся большие гастроли Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Также в Астраханском драматическом театре до конца недели пройдут премьерные спектакли, мастер-класс по пластике от хореографа спектакля "Чайка" Ирины Рогозовой, инструктора хатха-йоги Лады Пантюхиной и поэтический ужин. Завершит фестиваль творческий вечер артиста театра "Ленком" Андрея Соколова.
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