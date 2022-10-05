https://ria.ru/20221005/festival-1821623312.html

В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"

В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта" - РИА Новости, 05.10.2022

В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"

Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

игорь бабушкин

сергей пускепалис

марк захаров

ярославль

астраханская область

астрахань

ленком

культура

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Открыли международный фестиваль-форум "Театральная дельта". Это важное культурное событие проводится в нашем регионе впервые. Уверен, новый проект станет составной частью театрального календаря нашей страны", - написал он в Telegram.В рамках открытия фестиваля Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова из Ярославля представил премьеру спектакля "Весы" в режиссуре заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.Впереди жителей и гостей Астраханской области ждут встречи с известными режиссёрами, актёрами, театральными художниками из разных городов России, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Кинешмы.Кроме того, в Астрахани состоятся большие гастроли Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Также в Астраханском драматическом театре до конца недели пройдут премьерные спектакли, мастер-класс по пластике от хореографа спектакля "Чайка" Ирины Рогозовой, инструктора хатха-йоги Лады Пантюхиной и поэтический ужин. Завершит фестиваль творческий вечер артиста театра "Ленком" Андрея Соколова.

https://ria.ru/20220928/rybalka-1820176960.html

https://ria.ru/20220921/forum-1818490407.html

ярославль

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь бабушкин, сергей пускепалис, марк захаров, ярославль, астраханская область, астрахань, ленком, культура