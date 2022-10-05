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В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта" - РИА Новости, 05.10.2022
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В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"
В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта" - РИА Новости, 05.10.2022
В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"
Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:29
2022-10-05T10:29
игорь бабушкин
сергей пускепалис
марк захаров
ярославль
астраханская область
астрахань
ленком
культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Открыли международный фестиваль-форум "Театральная дельта". Это важное культурное событие проводится в нашем регионе впервые. Уверен, новый проект станет составной частью театрального календаря нашей страны", - написал он в Telegram.В рамках открытия фестиваля Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова из Ярославля представил премьеру спектакля "Весы" в режиссуре заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.Впереди жителей и гостей Астраханской области ждут встречи с известными режиссёрами, актёрами, театральными художниками из разных городов России, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Кинешмы.Кроме того, в Астрахани состоятся большие гастроли Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Также в Астраханском драматическом театре до конца недели пройдут премьерные спектакли, мастер-класс по пластике от хореографа спектакля "Чайка" Ирины Рогозовой, инструктора хатха-йоги Лады Пантюхиной и поэтический ужин. Завершит фестиваль творческий вечер артиста театра "Ленком" Андрея Соколова.
https://ria.ru/20220928/rybalka-1820176960.html
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игорь бабушкин, сергей пускепалис, марк захаров, ярославль, астраханская область, астрахань, ленком, культура
Игорь Бабушкин, Сергей Пускепалис, Марк Захаров, Ярославль, Астраханская область, Астрахань, Ленком, Культура
10:29 05.10.2022
 
В Астрахани открылся международный фестиваль "Театральная дельта"

В Астрахани открылся международный фестиваль-форум "Театральная дельта"

CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Международный фестиваль-форум "Театральная дельта" впервые открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Открыли международный фестиваль-форум "Театральная дельта". Это важное культурное событие проводится в нашем регионе впервые. Уверен, новый проект станет составной частью театрального календаря нашей страны", - написал он в Telegram.
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В рамках открытия фестиваля Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова из Ярославля представил премьеру спектакля "Весы" в режиссуре заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.
Впереди жителей и гостей Астраханской области ждут встречи с известными режиссёрами, актёрами, театральными художниками из разных городов России, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Кинешмы.
Кроме того, в Астрахани состоятся большие гастроли Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Также в Астраханском драматическом театре до конца недели пройдут премьерные спектакли, мастер-класс по пластике от хореографа спектакля "Чайка" Ирины Рогозовой, инструктора хатха-йоги Лады Пантюхиной и поэтический ужин. Завершит фестиваль творческий вечер артиста театра "Ленком" Андрея Соколова.
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Игорь БабушкинСергей ПускепалисМарк ЗахаровЯрославльАстраханская областьАстраханьЛенкомКультура
 
 
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