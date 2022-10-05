https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821593397.html
Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом
Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом - РИА Новости, 05.10.2022
Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом
Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро - это сравнимо с потенциальными... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:40
2022-10-05T03:40
2022-10-05T03:40
экономика
цены на нефть
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро - это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при бездействии Европы, однако должно позволить избежать дальнейшего ослабления ее экономики, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры"."Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики", - считают эксперты.Как ожидают в компании, в 2023 году правительства европейских стран продолжат вручную управлять экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП на 0,9-1,7 триллиона евро, или на 6,5-11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли. "Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", - предполагают аналитики.Основной негативный эффект, по мнению авторов исследования, связан с тем, что ряд самых энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей может в итоге оказаться неконкурентоспособным. Предприятия этих отраслей, в зависимости от сценария развития событий, будут вынуждены сократить производство на 10-60% от уровня 2021 года.При этом, отмечается в исследовании, проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 триллионов евро в ежегодном выражении и увеличит долговую нагрузку госсектора ЕС до 100% ВВП. Хотя влияние энергокризиса в 2022 году несколько сглажено, так как ценовой эффект перекладывается на потребителей с запозданием в несколько месяцев, уже сейчас в Европе наблюдаются двузначные показатели инфляции, часть производств закрывается, а стоимость обслуживания долга растет.По прогнозам экспертов, уже в текущем году сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%, или около 200 миллиардов евро. Предвидя последствия, правительства стран ЕС уже объявили о программах бюджетной помощи бизнесу и населению на сумму более 320 миллиардов евро, напоминают в "Яков и партнеры".
https://ria.ru/20221004/elektrichestvo-1821465054.html
https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Цены на нефть, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом
Борьба с энергокризисом в 2023 г обойдется Европе в 1-1,6 трлн евро, заявили эксперты
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро - это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при бездействии Европы, однако должно позволить избежать дальнейшего ослабления ее экономики, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры".
"Общие расходы ЕС
на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики", - считают эксперты.
Как ожидают в компании, в 2023 году правительства европейских стран продолжат вручную управлять экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП на 0,9-1,7 триллиона евро, или на 6,5-11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли. "Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", - предполагают аналитики.
Основной негативный эффект, по мнению авторов исследования, связан с тем, что ряд самых энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей может в итоге оказаться неконкурентоспособным. Предприятия этих отраслей, в зависимости от сценария развития событий, будут вынуждены сократить производство на 10-60% от уровня 2021 года.
При этом, отмечается в исследовании, проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 триллионов евро в ежегодном выражении и увеличит долговую нагрузку госсектора ЕС до 100% ВВП. Хотя влияние энергокризиса в 2022 году несколько сглажено, так как ценовой эффект перекладывается на потребителей с запозданием в несколько месяцев, уже сейчас в Европе наблюдаются двузначные показатели инфляции, часть производств закрывается, а стоимость обслуживания долга растет.
По прогнозам экспертов, уже в текущем году сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%, или около 200 миллиардов евро. Предвидя последствия, правительства стран ЕС уже объявили о программах бюджетной помощи бизнесу и населению на сумму более 320 миллиардов евро, напоминают в "Яков и партнеры".