https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821593397.html

Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом

Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом - РИА Новости, 05.10.2022

Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе борьба с энергокризисом

Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро - это сравнимо с потенциальными... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:40

2022-10-05T03:40

2022-10-05T03:40

экономика

цены на нефть

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5178b3f56543f90072152e8ea6a91e35.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро - это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при бездействии Европы, однако должно позволить избежать дальнейшего ослабления ее экономики, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры"."Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики", - считают эксперты.Как ожидают в компании, в 2023 году правительства европейских стран продолжат вручную управлять экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП на 0,9-1,7 триллиона евро, или на 6,5-11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли. "Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", - предполагают аналитики.Основной негативный эффект, по мнению авторов исследования, связан с тем, что ряд самых энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей может в итоге оказаться неконкурентоспособным. Предприятия этих отраслей, в зависимости от сценария развития событий, будут вынуждены сократить производство на 10-60% от уровня 2021 года.При этом, отмечается в исследовании, проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 триллионов евро в ежегодном выражении и увеличит долговую нагрузку госсектора ЕС до 100% ВВП. Хотя влияние энергокризиса в 2022 году несколько сглажено, так как ценовой эффект перекладывается на потребителей с запозданием в несколько месяцев, уже сейчас в Европе наблюдаются двузначные показатели инфляции, часть производств закрывается, а стоимость обслуживания долга растет.По прогнозам экспертов, уже в текущем году сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%, или около 200 миллиардов евро. Предвидя последствия, правительства стран ЕС уже объявили о программах бюджетной помощи бизнесу и населению на сумму более 320 миллиардов евро, напоминают в "Яков и партнеры".

https://ria.ru/20221004/elektrichestvo-1821465054.html

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире