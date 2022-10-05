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Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году - РИА Новости, 05.10.2022
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Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году
Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году - РИА Новости, 05.10.2022
Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году
Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 8,3 миллиона тонн зерна, пока наблюдается... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:43
2022-10-05T17:17
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 8,3 миллиона тонн зерна, пока наблюдается определенное отставание, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".По его словам, по итогам года Минсельхоз ожидает выйти на уровень экспорта продукции АПК порядка 40 миллиардов долларов, причем растет доля экспорта продуктов переработки масличных культур, "в денежном выражении она составляет почти 24% от общего объема"."Пока у нас идет определенное отставание по зерновым, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано. На текущий момент с начала сезона мы вывезли 8,3 миллиона тонн зерна, и темпы постепенно растут. Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30%. При этом позиции усилит продукция с высокой добавленной стоимостью – продукты переработки масличных, мясная и молочная группа", - сказал глава Минсельхоза.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:43 05.10.2022 (обновлено: 17:17 05.10.2022)
 
Патрушев оценил объем экспорта зерна в этом году

Глава Минсельхоза Патрушев: Россия с 1 июля экспортировала 8,3 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 8,3 миллиона тонн зерна, пока наблюдается определенное отставание, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".
По его словам, по итогам года Минсельхоз ожидает выйти на уровень экспорта продукции АПК порядка 40 миллиардов долларов, причем растет доля экспорта продуктов переработки масличных культур, "в денежном выражении она составляет почти 24% от общего объема".
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"Пока у нас идет определенное отставание по зерновым, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано. На текущий момент с начала сезона мы вывезли 8,3 миллиона тонн зерна, и темпы постепенно растут. Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30%. При этом позиции усилит продукция с высокой добавленной стоимостью – продукты переработки масличных, мясная и молочная группа", - сказал глава Минсельхоза.
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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