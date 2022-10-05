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Ростовская область представила достижения на выставке "Золотая осень-2022"

Ростовская область представила достижения на выставке "Золотая осень-2022" - РИА Новости, 06.10.2022

Ростовская область представила достижения на выставке "Золотая осень-2022"

Ростовская область представила свои аграрные достижения и планы на выставке "Золотая осень-2022", заключив в первый день соглашений на сумму более 2,7 миллиарда РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T20:01

2022-10-05T20:01

2022-10-06T12:48

ростовская область

экономика

ростовская область

россия

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

патриот

золотая осень (выставка)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Ростовская область представила свои аграрные достижения и планы на выставке "Золотая осень-2022", заключив в первый день соглашений на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.В среду в парке "Патриот" в Московской области начала работу XXIV Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2022" - крупнейший смотр достижений отрасли и площадка для диалога между участниками рынка. Она проходит в рамках недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом РФ. Свои экспозиции на выставке представили более 100 ведущих компаний, в том числе из Ростовской области.На стенде региона также отражены рейтинговые позиции Ростовской области по итогам прошлого года в структуре сельхозпроизводства страны. Так, Ростовская область занимает в России первое место по урожаю подсолнечника, второе - по урожаю зерновых и зернобобовых культур, третье - по объему производства товарной рыбы."Важно отметить, что по итогам прошлого года объем инвестиций в донской АПК составил 42,7 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем в 2020 году. В настоящее время в Ростовской области реализуется 32 инвестпроекта в сфере АПК с объемом инвестиций в 128,4 миллиарда рублей. Из них на стадии реализации 16 проектов с объемом инвестиций в 21,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Виктора Гончарова.На выставке в первый же день регион заключил ряд значимых соглашений. Одно из них касалось создания ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" на северо-востоке области комплекса по производству и переработке баранины. Объем инвестиций в реализацию проекта должен составить 1,4 миллиарда рублей. Срок реализации - до 2024 года.Еще одно подписанное соглашение предполагает создание в Каменском районе области первого в регионе сада фундука с капельным орошением. Сроки реализации проекта – 2022-2030 годы, объем инвестиций составит 1,03 миллиарда рублей. По данным регионального минсельхозпрода, к 2030 году площадь сада должна достичь 300 гектаров. В настоящее время уже идет подготовка основного земельного участка к закладке первой очереди сада.Третье соглашение, подписанное на выставке, касалось строительства в Орловском районе завода по производству кормов для крупного рогатого скота. В рамках реализации инвестпроекта планируется производство кормовых концентратов и пэтфудов, запуск линии варочных котлов, а также запуск завода по производству кормов для крупного рогатого скота, свиней и птиц. Сроки реализации проекта - с 2022 по 2025 годы, объем инвестиций - 277 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221001/pamyatnik-1820822092.html

https://ria.ru/20220928/forum-1820167895.html

https://ria.ru/20220923/kultura-1819023558.html

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московская область (подмосковье)

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экономика, ростовская область, россия, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), патриот, золотая осень (выставка)