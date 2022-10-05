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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821638314.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:28
2022-10-05T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
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совет федерации рф
госдума рф
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821631363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/obstrel-1821600524.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, НАТО
11:28 05.10.2022 (обновлено: 11:31 05.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе натовского калибра

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
Украинские военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
07:45В мире
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФНАТО
 
 
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