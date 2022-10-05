11:28 05.10.2022 (обновлено: 11:31 05.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе натовского калибра
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.