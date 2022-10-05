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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821611384.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:31
2022-10-05T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20221005/svo-1821596323.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, НАТО
09:31 05.10.2022
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

ВСУ выпустили восемь снарядов по по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
02:22Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Донецку и еще двум городам снаряды натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФНАТО
 
 
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