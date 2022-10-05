Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
ВСУ выпустили восемь снарядов по по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.