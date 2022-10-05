https://ria.ru/20221005/donbass-1821685155.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:36

2022-10-05T13:36

2022-10-05T13:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донецк (днр)

украина

совет федерации рф

госдума рф

нато

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20221005/obstrel-1821669714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донецк (днр), украина, совет федерации рф, госдума рф, нато, происшествия