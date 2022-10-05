Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.