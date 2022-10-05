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Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donbass-1821685155.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов
Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:36
2022-10-05T13:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецк (днр)
украина
совет федерации рф
госдума рф
нато
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
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владимир путин, россия, донецк (днр), украина, совет федерации рф, госдума рф, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецк (ДНР), Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, НАТО, Происшествия
13:36 05.10.2022
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник СЦКК собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и поселку Минеральное 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
12:49Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецк (ДНР)УкраинаСовет Федерации РФГосдума РФНАТОПроисшествия
 
 
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