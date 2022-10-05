https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России - РИА Новости, 05.10.2022

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. Документы... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:33

2022-10-05T09:33

2022-10-05T14:04

владимир путин

россия

денис пушилин

леонид пасечник

днр

лнр

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента и в Запорожье — 93,11 процента.Также опубликованы указы о назначении Леонида Пасечника временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики, Дениса Пушилина — Донецкой, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — Херсонской. Все они будут временно руководить регионами до вступления в должность избранного главы.Путин 30 сентября подписал с главами этих территориальных образований договоры о принятии регионов в состав Федерации, а Конституционный суд признал эти соглашения соответствующими Основному закону.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/vkhozhdenie-1821349404.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, денис пушилин, леонид пасечник, днр, лнр