https://ria.ru/20221005/deti-1821764281.html

К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей

К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей - РИА Новости, 05.10.2022

К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей

Для развития платформы "Разговоры о важном" будут также привлекать самих детей, это важно для того, что эта тема была всегда актуальной и привлекала их... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:03

2022-10-05T17:03

2022-10-05T17:12

общество

владимир путин

россия

учитель года 2022

социальный навигатор

сн_образование

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Для развития платформы "Разговоры о важном" будут также привлекать самих детей, это важно для того, что эта тема была всегда актуальной и привлекала их внимание, заявил президент РФ Владимир Путин."Разговоры о важном - действительно важное очень направление, и здесь, без всяких сомнений, будем развивать эту платформу, в том числе будем привлекать и детей для того, чтобы эта тема была всегда актуальной, она является важной, без всякого сомнения, и очень сложной", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он отметил, что очень важно, чтобы и сама платформа "Разговоры о важном" была насыщенной и помогала учителям в том, чтобы интерес детей к ним как к наставникам не пропадал, и чтобы доносимая информация была достоверной и объективной."Если они будут соучастниками этого процесса, они будут чувствовать, что они там внутри находятся этой платформы - это вдвойне-втройне будет привлекать их внимание", - также добавил Путин."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

https://na.ria.ru/20220920/pedagog-1818184511.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, учитель года 2022, социальный навигатор, сн_образование