https://ria.ru/20221005/deti-1821764281.html
К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей
К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей - РИА Новости, 05.10.2022
К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей
Для развития платформы "Разговоры о важном" будут также привлекать самих детей, это важно для того, что эта тема была всегда актуальной и привлекала их... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:03
2022-10-05T17:03
2022-10-05T17:12
общество
владимир путин
россия
учитель года 2022
социальный навигатор
сн_образование
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Для развития платформы "Разговоры о важном" будут также привлекать самих детей, это важно для того, что эта тема была всегда актуальной и привлекала их внимание, заявил президент РФ Владимир Путин."Разговоры о важном - действительно важное очень направление, и здесь, без всяких сомнений, будем развивать эту платформу, в том числе будем привлекать и детей для того, чтобы эта тема была всегда актуальной, она является важной, без всякого сомнения, и очень сложной", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он отметил, что очень важно, чтобы и сама платформа "Разговоры о важном" была насыщенной и помогала учителям в том, чтобы интерес детей к ним как к наставникам не пропадал, и чтобы доносимая информация была достоверной и объективной."Если они будут соучастниками этого процесса, они будут чувствовать, что они там внутри находятся этой платформы - это вдвойне-втройне будет привлекать их внимание", - также добавил Путин."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html
https://na.ria.ru/20220920/pedagog-1818184511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, учитель года 2022, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Россия, Учитель года 2022, Социальный навигатор, СН_Образование
17:03 05.10.2022 (обновлено: 17:12 05.10.2022)
К развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать детей
Путин: к развитию платформы "Разговоры о важном" будут привлекать и самих детей
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Для развития платформы "Разговоры о важном" будут также привлекать самих детей, это важно для того, что эта тема была всегда актуальной и привлекала их внимание, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разговоры о важном - действительно важное очень направление, и здесь, без всяких сомнений, будем развивать эту платформу, в том числе будем привлекать и детей для того, чтобы эта тема была всегда актуальной, она является важной, без всякого сомнения, и очень сложной", - сказал Путин
на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Он отметил, что очень важно, чтобы и сама платформа "Разговоры о важном" была насыщенной и помогала учителям в том, чтобы интерес детей к ним как к наставникам не пропадал, и чтобы доносимая информация была достоверной и объективной.
"Если они будут соучастниками этого процесса, они будут чувствовать, что они там внутри находятся этой платформы - это вдвойне-втройне будет привлекать их внимание", - также добавил Путин.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.