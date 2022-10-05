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РКС попросил Минпромторг о брони для работников полиграфической отрасли - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221005/bron-1821749718.html
РКС попросил Минпромторг о брони для работников полиграфической отрасли
РКС попросил Минпромторг о брони для работников полиграфической отрасли - РИА Новости, 05.10.2022
РКС попросил Минпромторг о брони для работников полиграфической отрасли
Российский книжный союз (РКС) направил в Минпромторг РФ просьбу о брони сотрудников полиграфической отрасли, письмо, подписанное главой РКС Сергеем Степашиным и РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:31
2022-10-05T18:07
российский книжный союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
культура
новости культуры
культура
общество
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) направил в Минпромторг РФ просьбу о брони сотрудников полиграфической отрасли, письмо, подписанное главой РКС Сергеем Степашиным и адресованное главе Минпромторга Денису Мантурову есть в распоряжении РИА Новости."Уважаемый Денис Валентинович! Обращаем ваше внимание на критическую ситуацию, которая складывается в полиграфической индустрии, обеспечивающей население РФ периодическими печатными СМИ, книжной и журнальной продукцией, включая учебные пособия для школ, средних и высших учебных заведений... В полиграфической промышленности традиционно заняты преимущественно мужчины. В ряде модернизированных производств средний возраст сотрудников составляет 39 лет", - пишет глава РКС.Как сообщается в письме, кризис в секторе книжной полиграфии "достиг своей крайней точки" - речь идет о дефиците кадров, устаревшем оборудовании и отсутствии инвестиций, которые усилились с введением антироссийских санкций со стороны европейских поставщиков оборудования и запчастей.Кроме того, большая часть типографий в РФ представлена малыми предприятиями, численность сотрудников которых не превышает 15 человек, а на подготовку одного специалиста требуется от полугода до года. "Кадровый голод - одна из самых острых текущих проблем отрасли, который обострился в период пандемии, когда многие полиграфические предприятия простаивали. Каждый специалист в отрасли представляет собой большую ценность", - отмечает Степашин.Он подчеркнул, что мобилизация "даже незначительного количества специалистов приведет к простоям, дисбалансу производственных мощностей, сокращению смен и в конечном итоге к сокращению персонала и существенному снижению налоговых платежей"."Кроме того, мобилизация сделает невозможным развитие и расширение производства из-за невозможности обеспечить оборудование соответствующим персоналом. В связи с вышеперечисленным просим вас, Денис Валентинович, принять все возможные меры для бронирования сотрудников полиграфической отрасли от проводимой частичной мобилизации граждан", - резюмировал Степашин в письме.Президент России Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в стране частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html
https://ria.ru/20221005/bron-1821758477.html
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российский книжный союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости культуры, культура, общество, россия, денис мантуров, сергей степашин
Российский Книжный Союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Культура, Новости культуры, Культура, Общество, Россия, Денис Мантуров, Сергей Степашин
16:31 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
 
РКС попросил Минпромторг о брони для работников полиграфической отрасли

РКС направил в Минпромторг просьбу о брони для сотрудников полиграфической отрасли

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) направил в Минпромторг РФ просьбу о брони сотрудников полиграфической отрасли, письмо, подписанное главой РКС Сергеем Степашиным и адресованное главе Минпромторга Денису Мантурову есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Денис Валентинович! Обращаем ваше внимание на критическую ситуацию, которая складывается в полиграфической индустрии, обеспечивающей население РФ периодическими печатными СМИ, книжной и журнальной продукцией, включая учебные пособия для школ, средних и высших учебных заведений... В полиграфической промышленности традиционно заняты преимущественно мужчины. В ряде модернизированных производств средний возраст сотрудников составляет 39 лет", - пишет глава РКС.
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Как сообщается в письме, кризис в секторе книжной полиграфии "достиг своей крайней точки" - речь идет о дефиците кадров, устаревшем оборудовании и отсутствии инвестиций, которые усилились с введением антироссийских санкций со стороны европейских поставщиков оборудования и запчастей.
Кроме того, большая часть типографий в РФ представлена малыми предприятиями, численность сотрудников которых не превышает 15 человек, а на подготовку одного специалиста требуется от полугода до года. "Кадровый голод - одна из самых острых текущих проблем отрасли, который обострился в период пандемии, когда многие полиграфические предприятия простаивали. Каждый специалист в отрасли представляет собой большую ценность", - отмечает Степашин.
Он подчеркнул, что мобилизация "даже незначительного количества специалистов приведет к простоям, дисбалансу производственных мощностей, сокращению смен и в конечном итоге к сокращению персонала и существенному снижению налоговых платежей".
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"Кроме того, мобилизация сделает невозможным развитие и расширение производства из-за невозможности обеспечить оборудование соответствующим персоналом. В связи с вышеперечисленным просим вас, Денис Валентинович, принять все возможные меры для бронирования сотрудников полиграфической отрасли от проводимой частичной мобилизации граждан", - резюмировал Степашин в письме.
Президент России Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в стране частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
КультураРоссийский Книжный СоюзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Новости культурыКультураОбществоРоссияДенис МантуровСергей Степашин
 
 
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