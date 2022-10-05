https://ria.ru/20221005/bayden-1821612126.html
Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя
Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя - РИА Новости, 05.10.2022
Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя
Американцев разозлило решение президента США Джо Байдена направить киевскому режиму очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:33
2022-10-05T09:33
2022-10-05T11:44
в мире
джо байден
рон десантис
сша
украина
raytheon
нато
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американцев разозлило решение президента США Джо Байдена направить киевскому режиму очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом "Иан".Комментаторы в соцсетях ответили негодованием на пост Байдена о новом финансовом вливании в украинский конфликт на сумму 625 миллионов долларов. Многие из них отметили, что общая сумма, которую с момента эскалации кризиса США предоставили Киеву, уже превысила 17 миллиардов долларов."Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет", — посетовал HappyTimesUSA1."Я идентифицирую себя как Украина, срочно высылайте мне 50 миллиардов", — потребовал AMC_Apee."Это 625 миллионов долларов Украине или это 625 миллионов для военно-промышленного комплекса?" — поинтересовалась JoForLiberty."Как насчет того, чтобы взять на себя обязательства перед американским народом?" — также задала вопрос Leslie64993617."Это не ваши деньги. Прекратите высылать им НАШИ деньги!" — возмутился USAEnthusiast."Хватит уже выписывать чеки, которые вы не сможете обналичить, я слишком разорен, чтобы продолжать платить за эту поддержку", — написал JeremyR25727758."Украине пришлют еще 625 миллионов. А у нас тут 330 миллионов американцев, каждый из которых мог бы получить по миллиону на стимулирование "экономики", и у нас все равно осталось бы!" — написал TeamHeroLtd."Полагаю, "пакет помощи в обеспечении безопасности" — это эвфемизм для "оружия массового уничтожения". Разве не парадоксально, что нам нужно использовать оружие, чтобы установить мир?" — заявил jjogola.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света почти два с половиной миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221005/ssha-1821596927.html
https://ria.ru/20221005/bayden-1821593998.html
https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html
https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_72:158:2591:2048_1920x0_80_0_0_cafcc4fa6bf6e62b156d2d027c6234e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, рон десантис, сша, украина, raytheon, нато, флорида
В мире, Джо Байден, Рон Десантис, США, Украина, Raytheon, НАТО, Флорида
09:33 05.10.2022 (обновлено: 11:44 05.10.2022)
Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя
Американцы осудили Байдена за очередной пакет помощи Зеленскому на фоне урагана во Флориде
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Американцев разозлило решение
президента США Джо Байдена направить киевскому режиму очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом "Иан".
Комментаторы в соцсетях ответили негодованием на пост Байдена о новом финансовом вливании в украинский конфликт на сумму 625 миллионов долларов. Многие из них отметили, что общая сумма, которую с момента эскалации кризиса США предоставили Киеву
, уже превысила 17 миллиардов долларов.
"Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет", — посетовал HappyTimesUSA1.
"Помочь Флориде миллиардом долларов — нет! Послать Украине 17 миллиардов долларов — да!" — заметил edwardrussl.
"Я идентифицирую себя как Украина, срочно высылайте мне 50 миллиардов", — потребовал AMC_Apee.
"Это 625 миллионов долларов Украине или это 625 миллионов для военно-промышленного комплекса?" — поинтересовалась JoForLiberty.
"Как насчет того, чтобы взять на себя обязательства перед американским народом?" — также задала вопрос Leslie64993617.
"Это не ваши деньги. Прекратите высылать им НАШИ деньги!" — возмутился USAEnthusiast.
"Хватит уже выписывать чеки, которые вы не сможете обналичить, я слишком разорен, чтобы продолжать платить за эту поддержку", — написал JeremyR25727758.
"Вы уже послали им 17 миллиардов долларов. На эти деньги можно было бы накормить чертовски много людей здесь, в США, и я уверен, что много денег из этой суммы можно было бы направить в Пуэрто-Рико, но все же Украина получает их, потому что США не могут сказать "нет" еще большим военным деньгам. Думаю, в Raytheon счастливы", — заметила SisterSarahWise.
"Украине пришлют еще 625 миллионов. А у нас тут 330 миллионов американцев, каждый из которых мог бы получить по миллиону на стимулирование "экономики", и у нас все равно осталось бы!" — написал TeamHeroLtd.
"Полагаю, "пакет помощи в обеспечении безопасности" — это эвфемизм для "оружия массового уничтожения". Разве не парадоксально, что нам нужно использовать оружие, чтобы установить мир?" — заявил jjogola.
Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света почти два с половиной миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис
назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО
продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон
выделяет Киеву
десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.