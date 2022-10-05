https://ria.ru/20221005/bayden-1821612126.html

Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя

Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя - РИА Новости, 05.10.2022

Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя

Американцев разозлило решение президента США Джо Байдена направить киевскому режиму очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:33

2022-10-05T09:33

2022-10-05T11:44

в мире

джо байден

рон десантис

сша

украина

raytheon

нато

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американцев разозлило решение президента США Джо Байдена направить киевскому режиму очередной пакет финансовой помощи на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом "Иан".Комментаторы в соцсетях ответили негодованием на пост Байдена о новом финансовом вливании в украинский конфликт на сумму 625 миллионов долларов. Многие из них отметили, что общая сумма, которую с момента эскалации кризиса США предоставили Киеву, уже превысила 17 миллиардов долларов."Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет", — посетовал HappyTimesUSA1."Я идентифицирую себя как Украина, срочно высылайте мне 50 миллиардов", — потребовал AMC_Apee."Это 625 миллионов долларов Украине или это 625 миллионов для военно-промышленного комплекса?" — поинтересовалась JoForLiberty."Как насчет того, чтобы взять на себя обязательства перед американским народом?" — также задала вопрос Leslie64993617."Это не ваши деньги. Прекратите высылать им НАШИ деньги!" — возмутился USAEnthusiast."Хватит уже выписывать чеки, которые вы не сможете обналичить, я слишком разорен, чтобы продолжать платить за эту поддержку", — написал JeremyR25727758."Украине пришлют еще 625 миллионов. А у нас тут 330 миллионов американцев, каждый из которых мог бы получить по миллиону на стимулирование "экономики", и у нас все равно осталось бы!" — написал TeamHeroLtd."Полагаю, "пакет помощи в обеспечении безопасности" — это эвфемизм для "оружия массового уничтожения". Разве не парадоксально, что нам нужно использовать оружие, чтобы установить мир?" — заявил jjogola.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света почти два с половиной миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221005/ssha-1821596927.html

https://ria.ru/20221005/bayden-1821593998.html

https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html

https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html

сша

украина

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, рон десантис, сша, украина, raytheon, нато, флорида