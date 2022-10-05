https://ria.ru/20221005/asean-1821619708.html

Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН

Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН - РИА Новости, 05.10.2022

Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН

Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:13

2022-10-05T10:13

2022-10-05T10:13

туризм

экономическое сообщество асеан

россия

вьетнам

индонезия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."В настоящее время идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд", - сказал дипломат.По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине."Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами", - добавил Ноздрев.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221004/tailand-1821395360.html

россия

вьетнам

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономическое сообщество асеан, россия, вьетнам, индонезия, новости - туризм