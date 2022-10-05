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Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/asean-1821619708.html
Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН
Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН - РИА Новости, 05.10.2022
Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН
Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:13
2022-10-05T10:13
туризм
экономическое сообщество асеан
россия
вьетнам
индонезия
новости - туризм
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."В настоящее время идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд", - сказал дипломат.По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине."Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами", - добавил Ноздрев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономическое сообщество асеан, россия, вьетнам, индонезия, новости - туризм
Туризм, Экономическое сообщество АСЕАН, Россия, Вьетнам, Индонезия, Новости - Туризм
10:13 05.10.2022
 
Россия работает над возобновлением авиасообщения со странами АСЕАН

Россия работает над открытием авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой, Таиландом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
"В настоящее время идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд", - сказал дипломат.
По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине.
"Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами", - добавил Ноздрев.
Читайте полный текст интервью >>>
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