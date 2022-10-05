https://ria.ru/20221005/akkreditatsiya-1821844081.html
Минцифры планирует утвердить виды деятельности аккредитованных IT-компаний
Минцифры планирует утвердить виды деятельности аккредитованных IT-компаний - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры планирует утвердить виды деятельности аккредитованных IT-компаний
Минцифры РФ рассчитывает в пятницу утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятию получить аккредитацию как IT-компания,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:44
2022-10-05T22:44
2022-10-05T22:44
экономика
максут шадаев
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает в пятницу утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятию получить аккредитацию как IT-компания, заявил глава министерства Максут Шадаев.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании."Я думаю, завтра мы выложим проект приказа для обсуждения в наших партнерских чатах... Выложим туда направления деятельности, которые мы будем считать айтишными... Я думаю, что в пятницу я хочу его уже утвердить. Доходы от этих направлений деятельности - 30% - позволят вам получить гордое звание IT-компании", - сказал Шадаев во время вебинара на тему аккредитации IT-компаний.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821651285.html
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экономика, максут шадаев, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры планирует утвердить виды деятельности аккредитованных IT-компаний
Минцифры планирует утвердить виды деятельности аккредитованных IT-компаний в пятницу
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает в пятницу утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятию получить аккредитацию как IT-компания, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании.
"Я думаю, завтра мы выложим проект приказа для обсуждения в наших партнерских чатах... Выложим туда направления деятельности, которые мы будем считать айтишными... Я думаю, что в пятницу я хочу его уже утвердить. Доходы от этих направлений деятельности - 30% - позволят вам получить гордое звание IT-компании", - сказал Шадаев во время вебинара на тему аккредитации IT-компаний.