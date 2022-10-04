https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821490942.html

Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, исключающий жестокое обращение с ними. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:32

2022-10-04T16:32

2022-10-04T16:32

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, исключающий жестокое обращение с ними.В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется их продажа, например, на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.В этой связи предлагается уточнить требования к местам, где осуществляется продажа животных, нормы будут устанавливаться правительством РФ.

https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф