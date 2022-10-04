https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821490942.html
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, исключающий жестокое обращение с ними. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:32
2022-10-04T16:32
2022-10-04T16:32
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, исключающий жестокое обращение с ними.В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется их продажа, например, на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.В этой связи предлагается уточнить требования к местам, где осуществляется продажа животных, нормы будут устанавливаться правительством РФ.
https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к "птичьим" рынкам и зоомагазинам