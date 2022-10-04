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Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США - РИА Новости, 04.10.2022
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Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США
Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США - РИА Новости, 04.10.2022
Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США
Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:31
2022-10-04T11:47
в мире
украина
такер карлсон
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. "Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России", — сказал он. По мнению журналиста, раньше Киев был готов заявить о своем нейтралитете, а в самом начале конфликта Зеленский согласился на переговоры с Москвой. Но Белому дому это было невыгодно, и в результате Киев подал заявку на вступление в НАТО — а это, считает Карлсон, может спровоцировать мировую войну. "Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет", — заключил журналист. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
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в мире, украина, такер карлсон, нато, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Такер Карлсон, НАТО, Владимир Зеленский, США
10:31 04.10.2022 (обновлено: 11:47 04.10.2022)
 
Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США

Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского клиентом Белого дома, управляющего Украиной

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.
"Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России", — сказал он.
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По мнению журналиста, раньше Киев был готов заявить о своем нейтралитете, а в самом начале конфликта Зеленский согласился на переговоры с Москвой. Но Белому дому это было невыгодно, и в результате Киев подал заявку на вступление в НАТО — а это, считает Карлсон, может спровоцировать мировую войну.
"Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет", — заключил журналист.

Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
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В миреУкраинаТакер КарлсонНАТОВладимир ЗеленскийСША
 
 
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