10:31 04.10.2022 (обновлено: 11:47 04.10.2022)
Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США
Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского клиентом Белого дома, управляющего Украиной
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.
"Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России", — сказал он.
По мнению журналиста, раньше Киев был готов заявить о своем нейтралитете, а в самом начале конфликта Зеленский согласился на переговоры с Москвой. Но Белому дому это было невыгодно, и в результате Киев подал заявку на вступление в НАТО — а это, считает Карлсон, может спровоцировать мировую войну.
"Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет", — заключил журналист.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.