https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821345826.html

Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США

Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США - РИА Новости, 04.10.2022

Американский журналист назвал место Зеленского в отношениях с США

Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:31

2022-10-04T10:31

2022-10-04T11:47

в мире

украина

такер карлсон

нато

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле фикция, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. "Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России", — сказал он. По мнению журналиста, раньше Киев был готов заявить о своем нейтралитете, а в самом начале конфликта Зеленский согласился на переговоры с Москвой. Но Белому дому это было невыгодно, и в результате Киев подал заявку на вступление в НАТО — а это, считает Карлсон, может спровоцировать мировую войну. "Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет", — заключил журналист. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.

https://ria.ru/20221004/mask-1821330656.html

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821058504.html

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сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, такер карлсон, нато, владимир зеленский, сша