https://ria.ru/20221004/zakony-1821583504.html
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России
Над адаптацией законодательства Донецкой Народной Республики под законы России уже работают юристы, все делается для того, чтобы это произошло максимально... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:49
2022-10-04T23:49
2022-10-04T23:51
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
луганская народная республика
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Над адаптацией законодательства Донецкой Народной Республики под законы России уже работают юристы, все делается для того, чтобы это произошло максимально быстро, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Дальше - полная синхронизация и полная адаптация нашего законодательства под стандарты РФ. Поэтому по всем направлениям сейчас работают юристы, работают усиленно, не имея примеров даже подобных, потому что во многом прецедентов не было даже в мире. Но работа кипит и сейчас делается, чтобы это произошло максимально быстро, максимально просто", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.
https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
23:49 04.10.2022 (обновлено: 23:51 04.10.2022)
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России
Глава ДНР Пушилин: юристы адаптируют законодательство республики под стандарты России