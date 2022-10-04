Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/zakony-1821583504.html
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России
Над адаптацией законодательства Донецкой Народной Республики под законы России уже работают юристы, все делается для того, чтобы это произошло максимально... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:49
2022-10-04T23:51
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
луганская народная республика
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Над адаптацией законодательства Донецкой Народной Республики под законы России уже работают юристы, все делается для того, чтобы это произошло максимально быстро, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Дальше - полная синхронизация и полная адаптация нашего законодательства под стандарты РФ. Поэтому по всем направлениям сейчас работают юристы, работают усиленно, не имея примеров даже подобных, потому что во многом прецедентов не было даже в мире. Но работа кипит и сейчас делается, чтобы это произошло максимально быстро, максимально просто", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.
https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
23:49 04.10.2022 (обновлено: 23:51 04.10.2022)
 
Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России

Глава ДНР Пушилин: юристы адаптируют законодательство республики под стандарты России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Над адаптацией законодательства Донецкой Народной Республики под законы России уже работают юристы, все делается для того, чтобы это произошло максимально быстро, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Дальше - полная синхронизация и полная адаптация нашего законодательства под стандарты РФ. Поэтому по всем направлениям сейчас работают юристы, работают усиленно, не имея примеров даже подобных, потому что во многом прецедентов не было даже в мире. Но работа кипит и сейчас делается, чтобы это произошло максимально быстро, максимально просто", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 23:24
Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией
 
В миреЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала