https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html

Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО

Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО

Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:34

2022-10-04T18:34

2022-10-04T18:34

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом.Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.

https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, совет федерации рф