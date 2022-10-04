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Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО - РИА Новости, 04.10.2022
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Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО
Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:34
2022-10-04T18:34
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом.Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.
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экономика, совет федерации рф
Экономика, Совет Федерации РФ
18:34 04.10.2022
 
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО

СФ одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных некоммерческих организаций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом.
Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.
Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.
Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.
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