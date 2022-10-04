https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО
Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:34
2022-10-04T18:34
2022-10-04T18:34
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом.Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.
https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, совет федерации рф
Экономика, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных НКО
СФ одобрил закон об усилении контроля за имуществом автономных некоммерческих организаций
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом.
Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.
Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства
к моменту одобрения крупной сделки.
Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.