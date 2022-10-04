https://ria.ru/20221004/zakon-1821356491.html

Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России

Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:01

2022-10-04T11:01

2022-10-04T11:02

политика

россия

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область