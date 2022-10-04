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Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России
Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:01
2022-10-04T11:01
2022-10-04T11:02
политика
россия
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область
11:01 04.10.2022 (обновлено: 11:02 04.10.2022)
Совфед одобрил закон о принятии Херсонской области в состав России
СФ одобрил федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России