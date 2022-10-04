https://ria.ru/20221004/zakon-1821355359.html

Совфед одобрил закон о принятии Запорожской области в состав России

Совфед одобрил закон о принятии Запорожской области в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон о принятии Запорожской области в состав России

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:59

2022-10-04T10:59

2022-10-04T14:39

политика

россия

запорожская область

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Закон поступает на подпись президенту.Согласно закону, пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию.Документ уточняет, что правительство вправе устанавливать на территории Запорожской области особенности применения российского законодательства в области использования атомной энергии.В частности, речь идёт о обеспечении безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, безопасного обращения с ядерными материалами и радиоактивными отходами, а также выдаче или аннулировании лицензий на право ведения работ в области использования атомной энергии.Денежной единицей на территории Запорожской области является рубль, при этом до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на день принятия Запорожской области в состав РФ на территории региона, приобретают российское гражданство при условии принесения присяги гражданина РФ, от принесении присяги освобождаются лица до 14 лет.Призыв на военную службу проживающих на территории Запорожской области российских граждан будет проводиться с 2023 года.На территории Запорожской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создаются объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, военные комиссариатыКак отмечается в законе, со дня принятия в РФ Запорожской области и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируется вопрос интеграции региона в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и в систему ее органов государственной власти.Также закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории Запорожской области до 1 января 2024 года. -0-

https://ria.ru/20221004/grazhdanstvo-1821334137.html

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россия

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Решение принято единогласно": Совфед одобрил принятие новых регионов в состав РФ Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы. 2022-10-04T10:59 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, запорожская область, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях