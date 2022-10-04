Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов
Рогов: Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, он знал, откуда идут обстрелы, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару. Он знал, откуда идут обстрелы", - сообщается в Telegram-канале Рогова.
"Эти данные (переданным СБУ), естественно, использовались вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, гендиректор не мог этого не знать, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
3 октября, 12:47Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара