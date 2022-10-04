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Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов - РИА Новости, 04.10.2022
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Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов
Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов - РИА Новости, 04.10.2022
Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, он знал, откуда идут обстрелы,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:13
2022-10-04T12:13
в мире
владимир рогов
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магатэ
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, он знал, откуда идут обстрелы, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару. Он знал, откуда идут обстрелы", - сообщается в Telegram-канале Рогова."Эти данные (переданным СБУ), естественно, использовались вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, гендиректор не мог этого не знать, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии", - добавил он.Ранее Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html
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в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, россия, энергодар, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, служба безопасности украины
В мире, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины
12:13 04.10.2022
 
Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара, заявил Рогов

Рогов: Гендиректор ЗАЭС передавал СБУ данные для обстрела Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару, он знал, откуда идут обстрелы, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал СБУ данные, которые использовались для координации ударов по Энергодару. Он знал, откуда идут обстрелы", - сообщается в Telegram-канале Рогова.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ
"Эти данные (переданным СБУ), естественно, использовались вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, гендиректор не мог этого не знать, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии", - добавил он.
Ранее Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:47
Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара
 
В миреВладимир РоговРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭССлужба безопасности Украины
 
 
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