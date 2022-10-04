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Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ - РИА Новости, 04.10.2022
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Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ
Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ - РИА Новости, 04.10.2022
Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, об этом он... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:48
2022-10-04T01:56
в мире
рафаэль гросси
энергодар
украина
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магатэ
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24".Как сообщается в сюжете, Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ".Мурашов рассказал, что не разрешил коллективу станции публиковать подготовленное обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы. "Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины", - рассказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821308822.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221002/diversiya-1821038965.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, украина, киев, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Украина, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
01:48 04.10.2022 (обновлено: 01:56 04.10.2022)
 
Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ

Гендиректор ЗАЭС Мурашов запретил публикацию обращения с требованием прекратить обстрелы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24".
Как сообщается в сюжете, Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ".
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
01:45
Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
Мурашов рассказал, что не разрешил коллективу станции публиковать подготовленное обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы. "Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины", - рассказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 21:44В мире
В Болгарии опасаются возможной атаки на ЗАЭС после ЧП на "Северных потоках"
 
В миреРафаэль ГроссиЭнергодарУкраинаКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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