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Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:45
2022-10-04T01:59
в мире
рафаэль гросси
украина
энергодар
запорожская аэс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24".Как сообщается в сюжете, гендира ЗАЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации".Он также признался, что осознавал, к каким последствиям могут привести обстрелы станции."Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — сказал Мурашов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
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в мире, рафаэль гросси, украина, энергодар, запорожская аэс, служба безопасности украины
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины
01:45 04.10.2022 (обновлено: 01:59 04.10.2022)
 
Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24".

"Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", — рассказал Мурашов.

Как сообщается в сюжете, гендира ЗАЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации".
Он также признался, что осознавал, к каким последствиям могут привести обстрелы станции.
"Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", — сказал Мурашов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
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