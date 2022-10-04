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В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД - РИА Новости, 04.10.2022
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В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД
В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД - РИА Новости, 04.10.2022
В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД
Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:17
2022-10-04T10:18
владимир путин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
общество
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков", - сказал Иванов.Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли это и украинского языка."В том числе. Но это будут определять власти. Но в целом - нет (не запрещено)", - добавил Иванов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ в понедельник. Во вторник Совет Федерации рассмотрит эти законы.
https://ria.ru/20221003/yazyk-1821082780.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, общество, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
10:17 04.10.2022 (обновлено: 10:18 04.10.2022)
 
В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД

В МИД заявили, что в новых российских регионах не будут запрещать изучение украинского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков", - сказал Иванов.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:10
Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях
Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли это и украинского языка.
"В том числе. Но это будут определять власти. Но в целом - нет (не запрещено)", - добавил Иванов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ в понедельник. Во вторник Совет Федерации рассмотрит эти законы.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
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