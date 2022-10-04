https://ria.ru/20221004/yazyki-1821342966.html

В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД

В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД - РИА Новости, 04.10.2022

В новых российских регионах не запретят украинский язык, заявили в МИД

Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:17

2022-10-04T10:17

2022-10-04T10:18

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луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

общество

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Изучение украинского языка не будет запрещено на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков", - сказал Иванов.Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли это и украинского языка."В том числе. Но это будут определять власти. Но в целом - нет (не запрещено)", - добавил Иванов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ в понедельник. Во вторник Совет Федерации рассмотрит эти законы.

https://ria.ru/20221003/yazyk-1821082780.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, общество, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе