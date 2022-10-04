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В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв - РИА Новости, 04.10.2022
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В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв
В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв - РИА Новости, 04.10.2022
В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв
Нарушения при обращении с порохом привели к взрыву и пожару в оружейном магазине в Костанае (на севере Казахстана) в начале сентября, в результате чего погибли... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:11
2022-10-04T08:20
в мире
казахстан
карагандинская область
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АЛМА-АТА, 4 окт - РИА Новости. Нарушения при обращении с порохом привели к взрыву и пожару в оружейном магазине в Костанае (на севере Казахстана) в начале сентября, в результате чего погибли четыре человека, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.Взрыв и пожар в магазине "Оружейная палата" произошел 3 сентября. В результате ЧП пострадали 11 человек, из которых четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома."Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.Согласно пресс-релизу, "эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару".В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.
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в мире, казахстан, карагандинская область
В мире, Казахстан, Карагандинская область
08:11 04.10.2022 (обновлено: 08:20 04.10.2022)
 
В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв

Взрыв в оружейном магазине в Казахстане прогремел из-за нарушения при обращении с порохом

© Depositphotos / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 4 окт - РИА Новости. Нарушения при обращении с порохом привели к взрыву и пожару в оружейном магазине в Костанае (на севере Казахстана) в начале сентября, в результате чего погибли четыре человека, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
Взрыв и пожар в магазине "Оружейная палата" произошел 3 сентября. В результате ЧП пострадали 11 человек, из которых четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.
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"Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.
Согласно пресс-релизу, "эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару".
В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.
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