https://ria.ru/20221004/vzryv-1821321312.html

В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв

В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв - РИА Новости, 04.10.2022

В оружейном магазине в Казахстане прогремел взрыв

Нарушения при обращении с порохом привели к взрыву и пожару в оружейном магазине в Костанае (на севере Казахстана) в начале сентября, в результате чего погибли... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:11

2022-10-04T08:11

2022-10-04T08:20

в мире

казахстан

карагандинская область

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АЛМА-АТА, 4 окт - РИА Новости. Нарушения при обращении с порохом привели к взрыву и пожару в оружейном магазине в Костанае (на севере Казахстана) в начале сентября, в результате чего погибли четыре человека, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.Взрыв и пожар в магазине "Оружейная палата" произошел 3 сентября. В результате ЧП пострадали 11 человек, из которых четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома."Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.Согласно пресс-релизу, "эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару".В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.

https://realty.ria.ru/20220919/izhevsk-1817765393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, карагандинская область