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Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным

Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022

Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным

Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:58

2022-10-04T14:58

2022-10-04T17:31

общество

александр бурков

омская область

омск

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

омская область

жкх

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ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в регионе завершится на этой неделе, сообщил во вторник губернатор Александр Бурков.Глава региона пояснил, что в ходе проведения частичной мобилизации у жителей региона возникали вопросы по организации призыва, качеству снабжения, обогреву и прочих бытовых условиях, большинство актуальных задач удалось решить. Однако есть и такие, на решение которых потребуется больше времени, отметил Бурков."Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край - 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей", - сказал губернатор.Александр Бурков также отметил, что в регионе было принято решение выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации."Я понимаю крик души ребят, которые сегодня призваны и которые идут выполнять свой воинский долг. Конечно же, мы будем искать какой-то механизм решения. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность, но тем не менее мы вопрос этот не оставим в покое и будем держать на контроле, будем искать способы решения," - подчеркнул глава региона.Бурков добавил, что сейчас призванных резервистов обеспечивают всем необходимым, и сложности, которые возникают в ходе подготовительных мероприятий, оперативно удается решать. В Омской области частичная мобилизация закончится уже на этой неделе, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20221004/bilety-1821416380.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр бурков, омская область, омск, кемеровская область, частичная мобилизация в россии, жкх, россия