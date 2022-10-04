Рейтинг@Mail.ru
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821445542.html
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:58
2022-10-04T17:31
общество
александр бурков
омская область
омск
кемеровская область
частичная мобилизация в россии
омская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d204286a198563cbf575f34f846e844d.jpg
ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в регионе завершится на этой неделе, сообщил во вторник губернатор Александр Бурков.Глава региона пояснил, что в ходе проведения частичной мобилизации у жителей региона возникали вопросы по организации призыва, качеству снабжения, обогреву и прочих бытовых условиях, большинство актуальных задач удалось решить. Однако есть и такие, на решение которых потребуется больше времени, отметил Бурков."Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край - 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей", - сказал губернатор.Александр Бурков также отметил, что в регионе было принято решение выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации."Я понимаю крик души ребят, которые сегодня призваны и которые идут выполнять свой воинский долг. Конечно же, мы будем искать какой-то механизм решения. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность, но тем не менее мы вопрос этот не оставим в покое и будем держать на контроле, будем искать способы решения," - подчеркнул глава региона.Бурков добавил, что сейчас призванных резервистов обеспечивают всем необходимым, и сложности, которые возникают в ходе подготовительных мероприятий, оперативно удается решать. В Омской области частичная мобилизация закончится уже на этой неделе, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20221004/bilety-1821416380.html
омская область
омск
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fac2b2b30be83a8365553127c934ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр бурков, омская область, омск, кемеровская область, частичная мобилизация в россии, жкх, россия
Общество, Александр Бурков, Омская область, Омск, Кемеровская область, Частичная мобилизация в России, Омская область , ЖКХ, Россия
14:58 04.10.2022 (обновлено: 17:31 04.10.2022)
 
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным

Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в регионе завершится на этой неделе, сообщил во вторник губернатор Александр Бурков.
Глава региона пояснил, что в ходе проведения частичной мобилизации у жителей региона возникали вопросы по организации призыва, качеству снабжения, обогреву и прочих бытовых условиях, большинство актуальных задач удалось решить. Однако есть и такие, на решение которых потребуется больше времени, отметил Бурков.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:06Туризм
Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты
"Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край - 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей", - сказал губернатор.
Александр Бурков также отметил, что в регионе было принято решение выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации.
"Я понимаю крик души ребят, которые сегодня призваны и которые идут выполнять свой воинский долг. Конечно же, мы будем искать какой-то механизм решения. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность, но тем не менее мы вопрос этот не оставим в покое и будем держать на контроле, будем искать способы решения," - подчеркнул глава региона.
Бурков добавил, что сейчас призванных резервистов обеспечивают всем необходимым, и сложности, которые возникают в ходе подготовительных мероприятий, оперативно удается решать. В Омской области частичная мобилизация закончится уже на этой неделе, уточнил глава региона.
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
2 октября, 11:14Инфографика
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Инфографика
Посмотреть
 
Омская областьОбществоАлександр БурковОмская областьОмскКемеровская областьЧастичная мобилизация в РоссииЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала