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Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:58
2022-10-04T14:58
2022-10-04T17:31
общество
александр бурков
омская область
омск
кемеровская область
частичная мобилизация в россии
омская область
жкх
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ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в регионе завершится на этой неделе, сообщил во вторник губернатор Александр Бурков.Глава региона пояснил, что в ходе проведения частичной мобилизации у жителей региона возникали вопросы по организации призыва, качеству снабжения, обогреву и прочих бытовых условиях, большинство актуальных задач удалось решить. Однако есть и такие, на решение которых потребуется больше времени, отметил Бурков."Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край - 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей", - сказал губернатор.Александр Бурков также отметил, что в регионе было принято решение выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации."Я понимаю крик души ребят, которые сегодня призваны и которые идут выполнять свой воинский долг. Конечно же, мы будем искать какой-то механизм решения. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность, но тем не менее мы вопрос этот не оставим в покое и будем держать на контроле, будем искать способы решения," - подчеркнул глава региона.Бурков добавил, что сейчас призванных резервистов обеспечивают всем необходимым, и сложности, которые возникают в ходе подготовительных мероприятий, оперативно удается решать. В Омской области частичная мобилизация закончится уже на этой неделе, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20221004/bilety-1821416380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бурков, омская область, омск, кемеровская область, частичная мобилизация в россии, жкх, россия
Общество, Александр Бурков, Омская область, Омск, Кемеровская область, Частичная мобилизация в России, Омская область , ЖКХ, Россия
14:58 04.10.2022 (обновлено: 17:31 04.10.2022)
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
Омская область ищет возможности для помощи мобилизованным
ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Омской области ищут возможности для обеспечения дополнительной поддержки призванных в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, которая в регионе завершится на этой неделе, сообщил во вторник губернатор Александр Бурков.
Глава региона пояснил, что в ходе проведения частичной мобилизации у жителей региона возникали вопросы по организации призыва, качеству снабжения, обогреву и прочих бытовых условиях, большинство актуальных задач удалось решить. Однако есть и такие, на решение которых потребуется больше времени, отметил Бурков.
"Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область
дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край
- 100 тысяч. Та же Новосибирская область
, Омская и Алтайский край
такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей", - сказал губернатор.
Александр Бурков также отметил, что в регионе было принято решение выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации.
"Я понимаю крик души ребят, которые сегодня призваны и которые идут выполнять свой воинский долг. Конечно же, мы будем искать какой-то механизм решения. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы
позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют. И в этом есть определенная сложность, но тем не менее мы вопрос этот не оставим в покое и будем держать на контроле, будем искать способы решения," - подчеркнул глава региона.
Бурков добавил, что сейчас призванных резервистов обеспечивают всем необходимым, и сложности, которые возникают в ходе подготовительных мероприятий, оперативно удается решать. В Омской области частичная мобилизация закончится уже на этой неделе, уточнил глава региона.