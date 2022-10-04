https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей

Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей - РИА Новости, 04.10.2022

Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей

В сетку Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, входили "Как-то вот так", "Закулисный шептун" и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:43

2022-10-04T13:43

2022-10-04T16:09

происшествия

александра баязитова

россия

москва

ульяновск

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сетку Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, входили "Как-то вот так", "Закулисный шептун" и "Волга brief", сообщил РИА Новости информированный источник."Речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", - сказал источник, не уточняя подробностей.Совокупная аудитория этих каналов – около 195 тысяч подписчиков, хотя в релизе МВД РФ упоминаются 900 тысяч человек, так что, вероятно, сетка указанными каналами не ограничивается.Ранее сегодня МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.За последнее время это как минимум второе в России громкое дело, связанное с вымогательством в Telegram-каналах. В минувшем августе в московское СИЗО по аналогичному обвинению были заключены журналистка Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова.Как сообщал РИА Новости адвокат Баязитовой Максим Пашков, следствие вменяет девушкам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.Потерпевшим по делу Баязитовой, по словам адвоката, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка – именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок". Кто выступает потерпевшим или потерпевшими в новом деле о вымогательстве, пока данных нет.

https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html

россия

москва

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России. 2022-10-04T13:43 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александра баязитова, россия, москва, ульяновск, промсвязьбанк