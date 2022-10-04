https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей - РИА Новости, 04.10.2022
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
В сетку Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, входили "Как-то вот так", "Закулисный шептун" и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:43
2022-10-04T13:43
2022-10-04T16:09
происшествия
александра баязитова
россия
москва
ульяновск
промсвязьбанк
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сетку Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, входили "Как-то вот так", "Закулисный шептун" и "Волга brief", сообщил РИА Новости информированный источник."Речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", - сказал источник, не уточняя подробностей.Совокупная аудитория этих каналов – около 195 тысяч подписчиков, хотя в релизе МВД РФ упоминаются 900 тысяч человек, так что, вероятно, сетка указанными каналами не ограничивается.Ранее сегодня МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.За последнее время это как минимум второе в России громкое дело, связанное с вымогательством в Telegram-каналах. В минувшем августе в московское СИЗО по аналогичному обвинению были заключены журналистка Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова.Как сообщал РИА Новости адвокат Баязитовой Максим Пашков, следствие вменяет девушкам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.Потерпевшим по делу Баязитовой, по словам адвоката, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка – именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок". Кто выступает потерпевшим или потерпевшими в новом деле о вымогательстве, пока данных нет.
https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России.
2022-10-04T13:43
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александра баязитова, россия, москва, ульяновск, промсвязьбанк
Происшествия, Александра Баязитова, Россия, Москва, Ульяновск, Промсвязьбанк
13:43 04.10.2022 (обновлено: 16:09 04.10.2022)
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
Источник назвал Telegram-каналы, заподозренные МВД в вымогательстве
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сетку Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, входили "Как-то вот так", "Закулисный шептун" и "Волга brief", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", - сказал источник, не уточняя подробностей.
Совокупная аудитория этих каналов – около 195 тысяч подписчиков, хотя в релизе МВД РФ упоминаются 900 тысяч человек, так что, вероятно, сетка указанными каналами не ограничивается.
Ранее сегодня МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы
, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска
. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.
За последнее время это как минимум второе в России громкое дело, связанное с вымогательством в Telegram-каналах. В минувшем августе в московское СИЗО по аналогичному обвинению были заключены журналистка Александра Баязитова
, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова.
Как сообщал РИА Новости адвокат Баязитовой Максим Пашков, следствие вменяет девушкам вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.
Потерпевшим по делу Баязитовой, по словам адвоката, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка
– именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок". Кто выступает потерпевшим или потерпевшими в новом деле о вымогательстве, пока данных нет.