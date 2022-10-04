https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html

Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности

Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности

Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:06

2022-10-04T18:06

2022-10-04T18:23

совет федерации рф

россия

волонтеры

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности.Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.

https://ria.ru/20221003/volontery-1821244710.html

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совет федерации рф, россия, волонтеры, общество