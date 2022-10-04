https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:06
2022-10-04T18:06
2022-10-04T18:23
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россия
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общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности.Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
https://ria.ru/20221003/volontery-1821244710.html
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совет федерации рф, россия, волонтеры, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Волонтеры, Общество
18:06 04.10.2022 (обновлено: 18:23 04.10.2022)
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
Совфед одобрил закон, расширяющий перечень видов волонтерской деятельности
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности.
Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.