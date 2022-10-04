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Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности - РИА Новости, 04.10.2022
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Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:06
2022-10-04T18:23
совет федерации рф
россия
волонтеры
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности.Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
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совет федерации рф, россия, волонтеры, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Волонтеры, Общество
18:06 04.10.2022 (обновлено: 18:23 04.10.2022)
 
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности

Совфед одобрил закон, расширяющий перечень видов волонтерской деятельности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтер за работой
Волонтер за работой - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтер за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности.
Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённых, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:16
"Волонтеры Подмосковья" соберут помощь для мобилизованных жителей
 
Совет Федерации РФРоссияВолонтерыОбщество
 
 
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