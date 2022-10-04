13:35 04.10.2022 (обновлено: 14:49 04.10.2022)
Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов
Читатели Le Figaro попросили замолчать премьера Франции после жесткого заявления о России
© AP Photo / Ludovic MarinВыступление премьер-министра Франции Элизабет Борн
© AP Photo / Ludovic Marin
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали премьер-министра Франции Элизабет Борн после заявления о планах "сделать цену войны невыносимой для России".
"Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских", — написал один из пользователей.
"Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен…" — поделился мнением другой комментатор.
"Обо всем этом мы поговорим с ясной головой после зимы…" — отметил третий пользователь.
"Как заставить замолчать этого неумелого политика?" — задался вопросом еще один читатель.
"Миссис Борн, я бы хотел, чтобы мы сняли санкции и купили газ у России, иначе наша промышленность погибнет. Мы не слышали вас, когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии", — подчеркнул комментатор.
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"Предполагаю, что мы ощутим все последствия, поскольку одно можно сказать наверняка: платить будет не Макрон", — заключили пользователи.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен "сделать цену войны на Украине невыносимой для России". Она также отметила, что Запад продолжит вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по ее мнению, отказ от санкций означает одновременный отказ от Украины и от европейских ценностей.
На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.