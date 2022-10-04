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Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов - РИА Новости, 04.10.2022
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Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов
Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов - РИА Новости, 04.10.2022
Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали премьер-министра Франции Элизабет Борн после заявления о планах "сделать цену войны невыносимой для... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:35
2022-10-04T14:49
в мире
элизабет борн
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали премьер-министра Франции Элизабет Борн после заявления о планах "сделать цену войны невыносимой для России"."Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских", — написал один из пользователей."Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен…" — поделился мнением другой комментатор."Обо всем этом мы поговорим с ясной головой после зимы…" — отметил третий пользователь."Миссис Борн, я бы хотел, чтобы мы сняли санкции и купили газ у России, иначе наша промышленность погибнет. Мы не слышали вас, когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии", — подчеркнул комментатор."Предполагаю, что мы ощутим все последствия, поскольку одно можно сказать наверняка: платить будет не Макрон", — заключили пользователи.Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен "сделать цену войны на Украине невыносимой для России". Она также отметила, что Запад продолжит вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по ее мнению, отказ от санкций означает одновременный отказ от Украины и от европейских ценностей.На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819815342.html
https://ria.ru/20220901/makron-1813725902.html
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в мире, элизабет борн, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, франция, украина, россия, нато, санкции в отношении россии, джо байден
В мире, Элизабет Борн, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Франция, Украина, Россия, НАТО, Санкции в отношении России, Джо Байден
13:35 04.10.2022 (обновлено: 14:49 04.10.2022)
 
Жесткое заявление премьер-министра Франции о России разозлило французов

Читатели Le Figaro попросили замолчать премьера Франции после жесткого заявления о России

© AP Photo / Ludovic MarinВыступление премьер-министра Франции Элизабет Борн
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали премьер-министра Франции Элизабет Борн после заявления о планах "сделать цену войны невыносимой для России".
"Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских", — написал один из пользователей.
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"Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен…" — поделился мнением другой комментатор.
"Обо всем этом мы поговорим с ясной головой после зимы…" — отметил третий пользователь.
"Как заставить замолчать этого неумелого политика?" — задался вопросом еще один читатель.
"Миссис Борн, я бы хотел, чтобы мы сняли санкции и купили газ у России, иначе наша промышленность погибнет. Мы не слышали вас, когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии", — подчеркнул комментатор.
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"Предполагаю, что мы ощутим все последствия, поскольку одно можно сказать наверняка: платить будет не Макрон", — заключили пользователи.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен "сделать цену войны на Украине невыносимой для России". Она также отметила, что Запад продолжит вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по ее мнению, отказ от санкций означает одновременный отказ от Украины и от европейских ценностей.
На фоне российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреЭлизабет БорнУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровФранцияУкраинаРоссияНАТОСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
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