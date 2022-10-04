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Украина потребовала от Евросоюза более стабильную финансовую поддержку - РИА Новости, 04.10.2022
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Украина потребовала от Евросоюза более стабильную финансовую поддержку
Украина потребовала от Евросоюза более стабильную финансовую поддержку - РИА Новости, 04.10.2022
Украина потребовала от Евросоюза более стабильную финансовую поддержку
Украина требует от ЕС более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки для поддержания работы правительства, на фоне того, что из обещанных девяти... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:10
2022-10-04T13:10
ольга стефанишина
украина
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина требует от ЕС более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки для поддержания работы правительства, на фоне того, что из обещанных девяти миллиардов евро Евросоюз пока предоставил Киеву только один, сообщает газета Financial Times.Издание отмечает, что Украина рассчитывает в 2023 году получить от своих партнеров бюджетную помощь в размере 38 миллиардов долларов, то есть около 3,5 миллиарда долларов в месяц."Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса… От этого зависит…, сможем ли мы выполнять наши государственные функции", - приводит издание слова вице-премьера Украины Ольги Стефанишины.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине планируют выплатить в октябре.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821390419.html
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ольга стефанишина, украина, евросоюз, в мире
Ольга Стефанишина, Украина, Евросоюз, В мире
13:10 04.10.2022
 
Украина потребовала от Евросоюза более стабильную финансовую поддержку

FT: Украина получила лишь миллиард евро финансовой помощи из обещанных Евросоюзом девяти

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина требует от ЕС более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки для поддержания работы правительства, на фоне того, что из обещанных девяти миллиардов евро Евросоюз пока предоставил Киеву только один, сообщает газета Financial Times.
"Украина требует от ЕС более стабильной финансовой поддержки. Киев раздражен медленными темпами выделения средств Брюсселем и обеспокоен, будут ли средства выделены в следующем году", - пишет издание.
Издание отмечает, что Украина рассчитывает в 2023 году получить от своих партнеров бюджетную помощь в размере 38 миллиардов долларов, то есть около 3,5 миллиарда долларов в месяц.
"Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса… От этого зависит…, сможем ли мы выполнять наши государственные функции", - приводит издание слова вице-премьера Украины Ольги Стефанишины.
Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине планируют выплатить в октябре.
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