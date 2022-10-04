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Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 04.10.2022
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Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 04.10.2022
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс
Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:26
2022-10-04T12:26
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
йенс столтенберг
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сша
украина
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке."Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.По информации издания "Страна", речь идет о заявке на вступление в НАТО, по которой, как уже дали понять в альянсе, положительного ответа пока не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/peregovory-1821367384.html
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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, киев, сша, украина, нато, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Киев, США, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины
12:26 04.10.2022
 
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс

Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке.
"Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:28В мире
Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
По информации издания "Страна", речь идет о заявке на вступление в НАТО, по которой, как уже дали понять в альянсе, положительного ответа пока не будет.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 02:45Специальная военная операция на Украине
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийДжейк СалливанЙенс СтолтенбергКиевСШАУкраинаНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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