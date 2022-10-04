https://ria.ru/20221004/ukraina-1821380952.html

Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс

Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 04.10.2022

Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс

Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:26

2022-10-04T12:26

2022-10-04T12:26

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

йенс столтенберг

киев

сша

украина

нато

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке."Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.По информации издания "Страна", речь идет о заявке на вступление в НАТО, по которой, как уже дали понять в альянсе, положительного ответа пока не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/peregovory-1821367384.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, киев, сша, украина, нато, верховная рада украины