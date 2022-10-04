https://ria.ru/20221004/ukraina-1821380952.html
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 04.10.2022
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс
Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:26
2022-10-04T12:26
2022-10-04T12:26
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
йенс столтенберг
киев
сша
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал во вторник указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке."Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.По информации издания "Страна", речь идет о заявке на вступление в НАТО, по которой, как уже дали понять в альянсе, положительного ответа пока не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/peregovory-1821367384.html
https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, киев, сша, украина, нато, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Киев, США, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины
Зеленский одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс
Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления в альянс