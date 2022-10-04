https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821451267.html
Лучшего учителя года России назовут 5 октября в Москве
Лучшего учителя года России назовут 5 октября в Москве - РИА Новости, 04.10.2022
Лучшего учителя года России назовут 5 октября в Москве
Торжественная церемония объявления победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года пройдет в День учителя, 5 октября, в Доме Пашкова в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:11
2022-10-04T15:11
2022-10-04T15:12
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анастасия зырянова
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учитель года 2022
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Торжественная церемония объявления победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года пройдет в День учителя, 5 октября, в Доме Пашкова в Москве. Праздник завершится концертом в Государственном Кремлевском Дворце, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.В церемонии примут участие 88 финалистов конкурса "Учитель года России" 2022 года, среди которых педагоги со всей страны. Трансляция мероприятия состоится на сайте Министерства просвещения России.Все 88 участников абсолютно достойны победы, отметила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова в своем выступлении на пресс-конференции финалистов конкурса "Учитель года России", которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Первые этапы финала конкурса проходили в Тюмени с 21 сентября. По итогам были определены 15 лауреатов и пять призеров:– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель истории школы №16 г. Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" г. Грозный Ахмед Ламаркаев.Заключительный тур финального этапа конкурса "Педагогический совет" состоялся 3 октября в Доме Пашкова в Москве. Каждый из пятерых призеров выступил с собственной педагогической инициативой. Победителя выберут члены Большого, Родительского и Ученического жюри конкурса.Конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз.
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общество, анастасия зырянова, россия, москва, тюмень, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анастасия Зырянова, Россия, Москва, Тюмень, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Торжественная церемония объявления победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года пройдет в День учителя, 5 октября, в Доме Пашкова в Москве. Праздник завершится концертом в Государственном Кремлевском Дворце, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.
В церемонии примут участие 88 финалистов конкурса "Учитель года России" 2022 года, среди которых педагоги со всей страны. Трансляция мероприятия состоится на сайте Министерства просвещения России.
Все 88 участников абсолютно достойны победы, отметила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова в своем выступлении на пресс-конференции финалистов конкурса "Учитель года России", которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Победа в конкурсе дает признание коллег, ощущение "я смог", "я это сделал". Дает горизонты для саморазвития, внутреннее самоуважение. Участие в конкурсе было осознанным решением каждого. И эта возможность выйти из зоны комфорта, поучаствовать в конкурсе, потратить свое время, нервы и силы дорогого стоит. С точки зрения саморазвития это абсолютно бесценный опыт", - рассказала Зырянова.
Первые этапы финала конкурса проходили в Тюмени с 21 сентября. По итогам были определены 15 лауреатов и пять призеров:
– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;
– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;
– учитель истории школы №16 г. Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов;
– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;
– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" г. Грозный Ахмед Ламаркаев.
Заключительный тур финального этапа конкурса "Педагогический совет" состоялся 3 октября в Доме Пашкова в Москве. Каждый из пятерых призеров выступил с собственной педагогической инициативой. Победителя выберут члены Большого, Родительского и Ученического жюри конкурса.
Конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз.