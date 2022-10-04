https://ria.ru/20221004/twitter-1821539141.html

Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ

Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ

Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:20

2022-10-04T19:20

2022-10-04T19:57

twitter

илон маск

в мире

сша

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социальные сети

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.На этом фоне стоимость акций Twitter подскочила более чем на 15% - до 49,7 доллара за ценную бумагу, торги после этого дважды приостанавливались. По состоянию на 19.13 мск бумаги компании дорожали на 12,7% - до 47,95 доллара за акцию. По состоянию на 19.48 мск торги приостановлены.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221004/mask-1821390778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, илон маск, в мире, сша, соцсети, социальные сети