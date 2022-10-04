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Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
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Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ
Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ
Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:20
2022-10-04T19:57
twitter
илон маск
в мире
сша
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.На этом фоне стоимость акций Twitter подскочила более чем на 15% - до 49,7 доллара за ценную бумагу, торги после этого дважды приостанавливались. По состоянию на 19.13 мск бумаги компании дорожали на 12,7% - до 47,95 доллара за акцию. По состоянию на 19.48 мск торги приостановлены.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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twitter, илон маск, в мире, сша, соцсети, социальные сети
Twitter, Илон Маск, В мире, США, Соцсети, Социальные сети
19:20 04.10.2022 (обновлено: 19:57 04.10.2022)
 
Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, пишут СМИ

Bloomberg: глава Tesla Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Илон Маск предлагает купить Twitter по изначальной цене в 54,2 доллара за акцию... Маск сделал это предложение в письме Twitter", - пишет агентство.
На этом фоне стоимость акций Twitter подскочила более чем на 15% - до 49,7 доллара за ценную бумагу, торги после этого дважды приостанавливались. По состоянию на 19.13 мск бумаги компании дорожали на 12,7% - до 47,95 доллара за акцию. По состоянию на 19.48 мск торги приостановлены.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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