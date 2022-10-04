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Эксперт: трафик ВКонтакте вырос после объявления о частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
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Эксперт: трафик ВКонтакте вырос после объявления о частичной мобилизации
Эксперт: трафик ВКонтакте вырос после объявления о частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Эксперт: трафик ВКонтакте вырос после объявления о частичной мобилизации
Трафик "ВКонтакте" во второй половине сентября вырос на 22% благодаря активному обсуждению частичной мобилизации в социальной сети, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:43
2022-10-04T15:43
технологии
владимир зыков
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
билайн
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Трафик "ВКонтакте" во второй половине сентября вырос на 22% благодаря активному обсуждению частичной мобилизации в социальной сети, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.Ранее во вторник оператор "Билайн" сообщил, что трафик социальной сети во второй половине сентября вырос на 22% в сравнении с первыми двумя неделями. В VK рост трафика связывают с бурным ростом численности аудитории и ее активности. Так, месячная аудитория "ВКонтакте" выросла в сентябре на 7,35% год к году, сообщили в компании."На фоне объявленной частичной мобилизации граждане пошли искать информацию в соцсети и новостные медиа. Кто-то делился своими мыслями, кто-то рассказывал о происходящим. Очевидно, что это событие не рядовое и граждане хотели знать, что происходит и исходя из этого принимать решение, как действовать дальше", - прокомментировал Зыков рост трафика "ВКонтакте".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
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технологии, владимир зыков, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, билайн, частичная мобилизация в россии
Технологии, Владимир Зыков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Билайн, Частичная мобилизация в России
15:43 04.10.2022
 
Эксперт: трафик ВКонтакте вырос после объявления о частичной мобилизации

Эксперт Зыков: объявление частичной мобилизации повысило трафик ВКонтакте на 22 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Трафик "ВКонтакте" во второй половине сентября вырос на 22% благодаря активному обсуждению частичной мобилизации в социальной сети, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Ранее во вторник оператор "Билайн" сообщил, что трафик социальной сети во второй половине сентября вырос на 22% в сравнении с первыми двумя неделями. В VK рост трафика связывают с бурным ростом численности аудитории и ее активности. Так, месячная аудитория "ВКонтакте" выросла в сентябре на 7,35% год к году, сообщили в компании.
"На фоне объявленной частичной мобилизации граждане пошли искать информацию в соцсети и новостные медиа. Кто-то делился своими мыслями, кто-то рассказывал о происходящим. Очевидно, что это событие не рядовое и граждане хотели знать, что происходит и исходя из этого принимать решение, как действовать дальше", - прокомментировал Зыков рост трафика "ВКонтакте".
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:29
Мобильный трафик в России снизился на 2,5 процента
 
ТехнологииВладимир ЗыковВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаБилайнЧастичная мобилизация в России
 
 
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