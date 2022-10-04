https://ria.ru/20221004/trafik-1821367689.html

Мобильный трафик в России снизился на 2,5 процента

Мобильный трафик в России снизился на 2,5 процента - РИА Новости, 04.10.2022

Мобильный трафик в России снизился на 2,5 процента

Мобильный трафик в России во втором квартале 2022 года снизился на 2,5% по сравнению с первым кварталом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:29

2022-10-04T11:29

2022-10-04T11:29

мобильная связь

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мобильный трафик в России во втором квартале 2022 года снизился на 2,5% по сравнению с первым кварталом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ."Мобильный интернет-трафик снизился на 2,5% во втором квартале 2022 года (по сравнению с первым кварталом 2022 года)", - говорится в сообщении. В то же время, по данным Роскомнадзора, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в России снизился примерно на 1% по сравнению с январем 2022 года.Министерство отмечает, что снижение трансграничного трафика и мобильного интернет-трафика незначительно, "поскольку накопительные показатели трафика за первый и второй кварталы 2022 года превышают аналогичные показатели 2021 года". По словам ведомства, операторы связи в пандемийный период смогли создать достаточный запас прочности своих сетей, в связи с чем предпосылок для снижения скорости интернета нет.Добавляется, что объем мобильного трафика вырос на 70% за два пандемийных года, при сравнении первого квартала 2020 года и первого квартала 2022 года. "Это было связано с увеличением потребления видеоконтента в результате введения ковидных ограничений: пользователи смотрели больше сериалов, проводили онлайн-совещания, часто используя для этого мобильный интернет", - пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что операторы оперативно повышали мощности своих сетей, добавляя новые базовые станции.Минцифры также отмечает, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными, а внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы. Кроме того, по словам министерства, наблюдается рост трафика российских соцсетей.

https://ria.ru/20220922/telefony-1818458198.html

https://ria.ru/20220929/svyaz-1820256294.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мобильная связь, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, экономика