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Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции - РИА Новости, 04.10.2022
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Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции
Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции - РИА Новости, 04.10.2022
Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции
Объем внешней торговли Омской области за первое полугодие 2022 года вырос на четверть, сообщил губернатор региона Александр Бурков. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:05
2022-10-04T14:05
экономика
александр бурков
омская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Объем внешней торговли Омской области за первое полугодие 2022 года вырос на четверть, сообщил губернатор региона Александр Бурков."Показатели внешней торговли, несмотря на санкции, демонстрируют уверенный рост. Внешнеторговый оборот в первом полугодии увеличился на четверть. Несырьевой экспорт растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В лидерах по экспорту - продукция химии, АПК, машиностроения", - сказал Бурков во время выступления на "Часе субъекта РФ" на заседании Совета ФедерацииПо его словам, географически Омская область – это ворота в Азию, поэтому в условиях усиления санкционного давления регион активизировал работу с партнерами из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Монголии.
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экономика, александр бурков, омская область, совет федерации рф
Экономика, Александр Бурков, Омская область, Совет Федерации РФ
14:05 04.10.2022
 
Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции

Губернатор Омской области Бурков: объем внешней торговли за первое полугодие увеличился

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Объем внешней торговли Омской области за первое полугодие 2022 года вырос на четверть, сообщил губернатор региона Александр Бурков.
"Показатели внешней торговли, несмотря на санкции, демонстрируют уверенный рост. Внешнеторговый оборот в первом полугодии увеличился на четверть. Несырьевой экспорт растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В лидерах по экспорту - продукция химии, АПК, машиностроения", - сказал Бурков во время выступления на "Часе субъекта РФ" на заседании Совета Федерации
По его словам, географически Омская область – это ворота в Азию, поэтому в условиях усиления санкционного давления регион активизировал работу с партнерами из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Монголии.
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ЭкономикаАлександр БурковОмская областьСовет Федерации РФ
 
 
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