https://ria.ru/20221004/torgovlya-1821415717.html

Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции

Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции - РИА Новости, 04.10.2022

Объем внешней торговли Омской области за полгода вырос, несмотря на санкции

Объем внешней торговли Омской области за первое полугодие 2022 года вырос на четверть, сообщил губернатор региона Александр Бурков. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:05

2022-10-04T14:05

2022-10-04T14:05

экономика

александр бурков

омская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Объем внешней торговли Омской области за первое полугодие 2022 года вырос на четверть, сообщил губернатор региона Александр Бурков."Показатели внешней торговли, несмотря на санкции, демонстрируют уверенный рост. Внешнеторговый оборот в первом полугодии увеличился на четверть. Несырьевой экспорт растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В лидерах по экспорту - продукция химии, АПК, машиностроения", - сказал Бурков во время выступления на "Часе субъекта РФ" на заседании Совета ФедерацииПо его словам, географически Омская область – это ворота в Азию, поэтому в условиях усиления санкционного давления регион активизировал работу с партнерами из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Монголии.

https://ria.ru/20220926/torgovlya-1819415728.html

омская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр бурков, омская область, совет федерации рф