23:24 04.10.2022 (обновлено: 23:45 04.10.2022)
Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией
Глава ДНР Пушилин заявил, что между ДНР и Россией отменят таможню с 5 октября
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Паспортный контроль и досмотр на бывшей границе ДНР с Россией пока сохраняется, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"С нуля часов сегодняшнего дня не будет таможни. Но на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет контроль на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его официальном Telegram-канале.
По его словам, "планируется в самое ближайшее время сделать совмещенный пост один, что упростит максимально пересечение границы".
Паспорта Донецкой Народной Республики больше выдаваться не будут, а получать российский паспорт жители ДНР смогут без этого документа, добавил Пушилин.
"Паспорта ДНР больше выдаваться не будут. Меняется полностью подход, мы теперь граждане РФ, нам необходимо получить удостоверение личности… Сейчас станет еще все легче, потому что все - мы граждане РФ", - заявил Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.