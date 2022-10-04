https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html

Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией

Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией - РИА Новости, 04.10.2022

Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией

Паспортный контроль и досмотр на бывшей границе ДНР с Россией пока сохраняется, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:24

2022-10-04T23:24

2022-10-04T23:45

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Паспортный контроль и досмотр на бывшей границе ДНР с Россией пока сохраняется, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, "планируется в самое ближайшее время сделать совмещенный пост один, что упростит максимально пересечение границы".Паспорта Донецкой Народной Республики больше выдаваться не будут, а получать российский паспорт жители ДНР смогут без этого документа, добавил Пушилин."Паспорта ДНР больше выдаваться не будут. Меняется полностью подход, мы теперь граждане РФ, нам необходимо получить удостоверение личности… Сейчас станет еще все легче, потому что все - мы граждане РФ", - заявил Пушилин.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821333821.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

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донецкая народная республика, россия, москва