https://ria.ru/20221004/tadzhikistan-1821482786.html
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 04.10.2022
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:14
2022-10-04T16:14
2022-10-04T16:14
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали - президента Республики Таджикистан", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817182665.html
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владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил президента Таджикистана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени