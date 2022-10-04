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Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 04.10.2022
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:14
2022-10-04T16:14
владимир путин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали - президента Республики Таджикистан", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817182665.html
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владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан
16:14 04.10.2022
 
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил президента Таджикистана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с министрами иностранных дел стран-членов ШОС в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали - президента Республики Таджикистан", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 10:37
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС
 
Владимир ПутинЭмомали РахмонРоссияТаджикистан
 
 
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