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В Калининградской области открылся форум "Рубежи Союзного государства" - РИА Новости, 04.10.2022
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В Калининградской области открылся форум "Рубежи Союзного государства"
В Калининградской области открылся форум "Рубежи Союзного государства" - РИА Новости, 04.10.2022
В Калининградской области открылся форум "Рубежи Союзного государства"
Российско-белорусский форум по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" открылся во вторник в Светлогорске Калининградской области,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:38
2022-10-04T12:38
союзное государство
антон алиханов
михаил мишустин
россия
белоруссия
калининградская область
российская академия наук
курчатовский институт
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт – РИА Новости. Российско-белорусский форум по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" открылся во вторник в Светлогорске Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятие продлится два дня, с 4 по 5 октября. Ведущие эксперты, ученые, депутаты, сенаторы, представители бизнеса и гражданского общества России и Белоруссии обсудят в Светлогорске вопросы укрепления рубежей и экономического суверенитета, а также будущего Союзного государства в контексте военно-политического и санкционного давления со стороны Запада.Открыл событие приветственным словом председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр РФ отметил, что Россия и Белоруссия самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития.Среди участников форума – госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, губернатор Антон Алиханов, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова, академик РАН Александр Дынкин, а также ряд экспертов из РФ и Белоруссии.Как отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в течение двух дней эксперты форума будут обсуждать вопросы безопасности Союзного государства, укрепления его суверенитета, а также экономического сотрудничества."Россия и Беларусь не просто добрые соседи, а ближайшие союзники, стратегические партнёры, которых объединят и общая история, духовные ценности, совместное будущее", - сказал губернатор во время выступления на открытии форума.Организаторами форума выступают НИЦ "Курчатовский институт", Национальная академия наук Белоруссии, МГИМО МИД РФ, ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Академия управления при президенте Республики Беларусь, Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко и другие.
https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html
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антон алиханов, михаил мишустин, россия, белоруссия, калининградская область, российская академия наук, курчатовский институт, мгимо, союзное государство, политика
Союзное государство, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Россия, Белоруссия, Калининградская область, Российская академия наук, Курчатовский институт, МГИМО, Союзное государство, Политика
12:38 04.10.2022
 
В Калининградской области открылся форум "Рубежи Союзного государства"

В Светлогорске открылся форум по вопросам безопасности "Рубежи Союзного государства"

© Depositphotos / gl0ckСветлогорск
Светлогорск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / gl0ck
Светлогорск. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт – РИА Новости. Российско-белорусский форум по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" открылся во вторник в Светлогорске Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие продлится два дня, с 4 по 5 октября. Ведущие эксперты, ученые, депутаты, сенаторы, представители бизнеса и гражданского общества России и Белоруссии обсудят в Светлогорске вопросы укрепления рубежей и экономического суверенитета, а также будущего Союзного государства в контексте военно-политического и санкционного давления со стороны Запада.
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Открыл событие приветственным словом председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр РФ отметил, что Россия и Белоруссия самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития.
Среди участников форума – госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, губернатор Антон Алиханов, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова, академик РАН Александр Дынкин, а также ряд экспертов из РФ и Белоруссии.
Как отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в течение двух дней эксперты форума будут обсуждать вопросы безопасности Союзного государства, укрепления его суверенитета, а также экономического сотрудничества.
"Россия и Беларусь не просто добрые соседи, а ближайшие союзники, стратегические партнёры, которых объединят и общая история, духовные ценности, совместное будущее", - сказал губернатор во время выступления на открытии форума.
Организаторами форума выступают НИЦ "Курчатовский институт", Национальная академия наук Белоруссии, МГИМО МИД РФ, ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Академия управления при президенте Республики Беларусь, Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко и другие.
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Союзное государствоАнтон АлихановМихаил МишустинРоссияБелоруссияКалининградская областьРоссийская академия наукКурчатовский институтМГИМОСоюзное государствоПолитика
 
 
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