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В Кузбассе возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу у школы
В Кузбассе возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу у школы - РИА Новости, 04.10.2022
В Кузбассе возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу у школы
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из охолощенного оружия у школы и детсада в кузбасском городе Междуреченске, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:16
2022-10-04T18:16
2022-10-04T18:39
происшествия
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из охолощенного оружия у школы и детсада в кузбасском городе Междуреченске, сообщает пресс-служба полицейского главка региона."Следователем ОМВД по городу Междуреченску по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы", – говорится в релизе.Об инциденте с пьяным дебоширом сообщалось накануне: полиция выехала на вызов о том, что некий нетрезвый человек с ребенком начал стрелять около школы №26 и детского сада "Ромашка", и задержала того на месте. Он оказался жителем одного из соседних домов. 30-летний задержанный объяснил, что купил охолощенный автомат "в качестве игрушки в интернет-магазине" за день до ЧП.
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происшествия, междуреченск, россия, кемеровская область
Происшествия, Междуреченск, Россия, Кемеровская область
18:16 04.10.2022 (обновлено: 18:39 04.10.2022)
В Кузбассе возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу у школы
В Междуреченске завели дело против дебошира, устроившего стрельбу у школы и детсада