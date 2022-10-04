21:18 04.10.2022 (обновлено: 21:22 04.10.2022)
США ждут от России рассмотрения предложения по обмену осужденными
Белый дом: США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения, заявила на брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы хотим, чтобы Россия всерьез отнеслась к нашему содержательному предложению, или они могут сделать свое серьезное предложение", - заявила она. "Президент (Джо Байден) продемонстрировал, что он желает идти на экстраординарные шаги и принимать тяжелые решения, что вернуть американцев домой", - добавила Жан-Пьер.
В сентябре - до проведения референдумов - США говорили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.