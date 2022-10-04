https://ria.ru/20221004/ssha-1821561970.html

США ждут от России рассмотрения предложения по обмену осужденными

США ждут от России рассмотрения предложения по обмену осужденными - РИА Новости, 04.10.2022

США ждут от России рассмотрения предложения по обмену осужденными

США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения, заявила на брифинге для журналистов... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:18

2022-10-04T21:18

2022-10-04T21:22

сша

россия

в мире

карин жан-пьер

джо байден

пол уилан

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения, заявила на брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее во вторник дипломатический источник заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, он уточнял, что работа ведется "не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб".В сентябре - до проведения референдумов - США говорили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.

https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, в мире, карин жан-пьер, джо байден, пол уилан, вашингтон (штат)