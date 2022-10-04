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Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.10.2022
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Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной
Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.10.2022
Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной
Совет Федерации провел заседание по законам и договорам о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:33
2022-10-04T21:33
сергей шойгу
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
совет федерации рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Совет Федерации провел заседание по законам и договорам о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе частичной мобилизации, а Кремль прокомментировал перспективы переговоров с Украиной.Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.Ход операцииМинобороны России во вторник сообщило, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили за сутки до 100 военных Украины и иностранных наемников, на лисичанском направлении украинские военные за сутки потеряли 90 человек, три танка и шесть бронемашин. На криворожском и андреевском направлениях потери украинских сил в результате ударов ВКС РФ составили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 человек, сообщило ведомство, отметив, что на краснолиманском направлении Украина потеряла более 120 человек и 14 единиц бронетехники.Кроме того, отмечает военное ведомство, российские войска с начала спецоперации уничтожили 5336 украинских танков и других боевых бронемашин, сообщая, что истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Также российская авиация уничтожила в Днепропетровске штаб воздушного командования Украины.Шойгу о мобилизацииМинистр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. По его словам, призванные в рамках мобилизации военнослужащие будут направляться в районы проведения операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.При этом, по словам министра, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции. Шойгу также поручил Генштабу РФ исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением. Министр поручил Генштабу ВС РФ довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва.Решения Зеленского и переговорыВладимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.Он также подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. При этом, отметил он, Москва будет ждать изменения позиций Зеленского, либо его преемника.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе в рамках продолжения консультаций о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским, сообщив о выделении Украине очередной партии военной помощи, включающей реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины. Пентагон заявил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Евгения Нефедова
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сергей шойгу, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, совет федерации рф, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, су-25, су-24
Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Су-24
21:33 04.10.2022
 
Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной

Песков: Москва будет ждать изменения позиций Зеленского, либо его преемника

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Совет Федерации провел заседание по законам и договорам о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе частичной мобилизации, а Кремль прокомментировал перспективы переговоров с Украиной.
Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.

Ход операции

Минобороны России во вторник сообщило, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили за сутки до 100 военных Украины и иностранных наемников, на лисичанском направлении украинские военные за сутки потеряли 90 человек, три танка и шесть бронемашин. На криворожском и андреевском направлениях потери украинских сил в результате ударов ВКС РФ составили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 человек, сообщило ведомство, отметив, что на краснолиманском направлении Украина потеряла более 120 человек и 14 единиц бронетехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, отмечает военное ведомство, российские войска с начала спецоперации уничтожили 5336 украинских танков и других боевых бронемашин, сообщая, что истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Также российская авиация уничтожила в Днепропетровске штаб воздушного командования Украины.

Шойгу о мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. По его словам, призванные в рамках мобилизации военнослужащие будут направляться в районы проведения операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
2 октября, 11:14Инфографика
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Инфографика
Посмотреть
При этом, по словам министра, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции. Шойгу также поручил Генштабу РФ исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением. Министр поручил Генштабу ВС РФ довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва.

Решения Зеленского и переговоры

Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Он также подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. При этом, отметил он, Москва будет ждать изменения позиций Зеленского, либо его преемника.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе в рамках продолжения консультаций о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским, сообщив о выделении Украине очередной партии военной помощи, включающей реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины. Пентагон заявил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:05
В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского
 
Сергей ШойгуВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныСу-25Су-24
 
 
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