https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821565284.html

Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной

Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.10.2022

Спецоперация, 4 октября: Кремль оценил перспективы переговоров с Украиной

Совет Федерации провел заседание по законам и договорам о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:33

2022-10-04T21:33

2022-10-04T21:33

сергей шойгу

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

луганская народная республика

совет федерации рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Совет Федерации провел заседание по законам и договорам о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе частичной мобилизации, а Кремль прокомментировал перспективы переговоров с Украиной.Совет Федерации во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем ранее то же сделала Госдума.Ход операцииМинобороны России во вторник сообщило, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили за сутки до 100 военных Украины и иностранных наемников, на лисичанском направлении украинские военные за сутки потеряли 90 человек, три танка и шесть бронемашин. На криворожском и андреевском направлениях потери украинских сил в результате ударов ВКС РФ составили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 человек, сообщило ведомство, отметив, что на краснолиманском направлении Украина потеряла более 120 человек и 14 единиц бронетехники.Кроме того, отмечает военное ведомство, российские войска с начала спецоперации уничтожили 5336 украинских танков и других боевых бронемашин, сообщая, что истребители ВКС России сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 и Су-24, сообщило во вторник Минобороны России. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Также российская авиация уничтожила в Днепропетровске штаб воздушного командования Украины.Шойгу о мобилизацииМинистр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. По его словам, призванные в рамках мобилизации военнослужащие будут направляться в районы проведения операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.При этом, по словам министра, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции. Шойгу также поручил Генштабу РФ исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением. Министр поручил Генштабу ВС РФ довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва.Решения Зеленского и переговорыВладимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.Он также подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. При этом, отметил он, Москва будет ждать изменения позиций Зеленского, либо его преемника.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе в рамках продолжения консультаций о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским, сообщив о выделении Украине очередной партии военной помощи, включающей реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины. Пентагон заявил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html

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украина

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, совет федерации рф, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, су-25, су-24