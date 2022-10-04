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Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки
Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки - РИА Новости, 04.10.2022
Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:32
2022-10-04T15:32
2022-10-04T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:32 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки
Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили пять украинских складов боеприпасов