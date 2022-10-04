https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821464816.html

Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки

Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки - РИА Новости, 04.10.2022

Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов за сутки

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:32

2022-10-04T15:32

2022-10-04T17:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских войск в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ми районах."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

николаевская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины