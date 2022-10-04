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ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300" - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821463105.html
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300" - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"
Российские войска уничтожили за сутки украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:28
2022-10-04T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300", сообщило Минобороны России."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1". В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса "С-300", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
днепропетровская область
донецкая народная республика
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безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс), ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:28 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
 
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"

Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки украинских ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"

© Фото : @JointForcesCommandAFU/FacebookЗенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских ВС
Зенитно-ракетные комплексы Бук украинских ВС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : @JointForcesCommandAFU/Facebook
Зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских ВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300", сообщило Минобороны России.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1". В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса "С-300", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаБук (зенитный ракетный комплекс)ЗРК С-300Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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