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ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300" - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"
Российские войска уничтожили за сутки украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:28
2022-10-04T15:28
2022-10-04T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300", сообщило Минобороны России."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1". В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса "С-300", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс), ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:28 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
ВС России за сутки уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"
Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки украинских ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"