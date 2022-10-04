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Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821396945.html
Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу
Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу
В ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании во вторник.Он обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства.Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного, в ноябре, а увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек - на 7,5 тысяч меньше, чем осенью прошлого года."Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
13:20 04.10.2022
 
Срочники не будут служить в зоне спецоперации, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что призывники не будут проходить службу в зоне спецоперации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании во вторник.
Он обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства.
Осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного, в ноябре, а увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь. Планируется призвать 120 тысяч человек - на 7,5 тысяч меньше, чем осенью прошлого года.
"Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции", - отметил Шойгу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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